Wegańskie pasty do pieczywa są proste i łatwe w przygotowaniu. Smaczne smarowidło można skomponować z zaledwie trzech składników. Oprócz tego, że można je jeść na kanapkach, doskonale sprawdzają się jako farsz do naleśników, krokietów, a nawet wytrawnych tart, gołąbków i pierogów.

Reklama

Pożywna wegańska pasta z suszonych pomidorów i ziaren słonecznika - przepis

Składniki:

100 g suszonych pomidorów odsączonych z zalewy,

200 g ziaren słonecznika,

5 łyżek oleju z zalewy pomidorów,

5 łyżek wody,

1 łyżeczka sosu sojowego,

1 łyżeczka suszonego tymianku.

Czas przygotowania: 15 minut + moczenie ziaren słonecznika: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wsyp słonecznik do miski i zalej wodą, zostaw na pół godziny. Odlej wodę i przepłucz ziarna.

Umieść wszystkie składniki w kielichu blendera i zmiksuj na gładką masę.

Przełóż pastę do słoiczków i przechowuj w lodówce.

Przepis na wegańską pastę z soczewicy, czosnku i cebuli

Składniki:

2 szklanki suchych ziaren czerwonej soczewicy,

2 duże czerwone cebule,

2 ząbki czosnku,

1 łyżka soli,

3 łyżki oleju do smażenia.

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz cebulę, pokrój w drobną kostkę i usmaż na złoto na oleju, pod koniec smażenia dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek.

W dużym garnku zagotuj 4 szklanki wody, dodaj sól, wsyp soczewicę i gotuj do miękkości, często mieszając, uważaj, żeby nic się nie przypaliło. Soczewica powinna się rozgotować na lekko grudkowatą masę. Woda musi całkowicie odparować, dlatego nie używaj pokrywki.

Wymieszaj cebulę i czosnek z soczewicą. Jeszcze ciepłą pastę umieść w słoiczkach i odstaw do ostygnięcia, a potem przechowuj w lodówce.

Pasta z soczewicy jest bardzo pożywna i wyśmienicie smakuje rozsmarowana na ciepłej grzance z dodatkiem natki pietruszki oraz świeżego ogórka.

Przygotowana w ten sposób masa jest znakomitym nadzieniem do warzyw, np. papryki. Można z niej też uformować kotlety i usmażyć lub upiec w piekarniku, sprawdzi się również jako baza do warzywnego pasztetu oraz dodatek do makaronowej zapiekanki.

Reklama

Smacznego!