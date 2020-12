Filip Chajzer uratował zdrowie ojcu! Jak po usunięciu guza czuje się Zygmunt Chajzer? Opowiedział o tym, co trudne... 

Kochani! Jestem już w domu. Jeszcze raz ogromne dzięki za wsparcie, życzenia zdrowia i dobre fale serdeczności. Operacja nerki poszła dobrze…”, napisał na Instagramie Zygmunt Chajzer, który pod koniec listopada miał operację usunięcia guza.

Choć pełna rekonwalescencja potrwa jeszcze minimum pół roku, to prezenter czuje się coraz lepiej.

Wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Powoli odstawiam leki przeciwbólowe i staram się jak najwięcej wypoczywać, a nie ukrywam, przy moim zamiłowaniu do ruchu jest to trudne – opowiada „Party” Zygmunt Chajzer.

Ale musi minąć kilka dni, zanim dziennikarz z pełnym spokojem będzie mógł wracać do formy.

Czekam jeszcze na wyniki badań histopatologicznych, bo nie wiemy, jaki rodzaj guza został usunięty. Wierzę, że wszystko będzie dobrze

– mówi i nie kryje wdzięczności.

To wszystko zasługa Filipa, który nie odpuścił i zapisał mnie na kompleksowe badanie urologiczne. Synu, dzięki ci za to! – dodaje Zygmunt.

Sam Filip Chajzer nie czuje się bohaterem.

Dbanie o bliskich, w tym o ojca, to mój obowiązek. Starego kocham całym sercem i chcę się nim cieszyć jak najdłużej – tłumaczy Filip.

Czy nagła choroba ojca jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyła? Zygmunt Chajzer rutynowe badania wykonuje regularnie. W tym roku, gdy u jego przyjaciela wykryto nowotwór jelita grubego, po raz pierwszy zrobił również kolonoskopię.

Byłem w świetnej formie, nic mi nie dolegało, więc wizytę u urologa pominąłem. Filip wiercił mi dziurę w brzuchu, aż wreszcie umówił mnie na wizytę do swojego przyjaciela, doktora Stefana Czarnieckiego. Musiałem pójść, bo wiedziałem, że nie odpuści

– wspomina Zygmunt i śmieje się, że upór syn odziedziczył właśnie po nim. Podobnie jak… pracoholizm.

Poza tym jesteśmy jak ogień i woda – precyzuje Filip.

Ojciec zawsze był stateczny i poważny, syn – przebojowy, wszędzie go było pełno. Chajzerowie przyznają, że silną przyjacielską relację nawiązali, dopiero gdy Filip był już dorosłym mężczyzną. Powód? W dzieciństwie ojca niemal zupełnie nie było w domu. Do pracy w telewizji i radiu wychodził rano i wracał późnym popołudniem lub wieczorem, tak jak często Filip dzisiaj. Do tego Zygmunt był bardzo wymagający: w szkole trzeba było mieć dobre stopnie, na zajęciach dodatkowych, w tenisie i siatkówce – wyniki. Bo Zygmunt całe życie kochał sport i porządek. Wszystko miał poukładane i zaplanowane. A Filip?

Ja zawsze byłem taki, jaki byłem – śmieje się. – Do dziś jesteśmy z ojcem kompletnie różni, choć od czasu „Ameryka Expressu” ta nasza relacja jest zdecydowanie silniejsza – dodaje.

„Chajzersi”, jak rodzinę nazywa Filip, chętnie spędzają czas razem.

Jesteśmy bardzo rodzinni. Razem spędzamy święta, obchodzimy urodziny i celebrujemy niedzielne obiady, które trwają do późnych godzin wieczornych, bo nie możemy się nagadać– opowiada Filip.

Wówczas Zygmunt chętnie bawi się z wnukiem Aleksandrem. Wymyśla mu konkurencje sportowe, razem układają budowle z klocków Lego.

Moja żona trzyma w piwnicy komplet zabawek, żeby Aleks się nie nudził, gdy niespodziewanie do nas wpadnie– zdradza Chajzer senior.

Wie, że na Filipa może liczyć w każdej sytuacji.

Wspieramy się, pomagamy sobie i jesteśmy sobie potrzebni. W synu mam przyjaciela i mam nadzieję, że on we mnie też, bo tak powinna wyglądać relacja ojciec–syn – dodaje.

Filip i Zygmunt Chajzer o Bożym Narodzeniu

Filip codziennie dzwoni do ojca, by zapytać go o zdrowie. Obaj z niecierpliwością czekają na Boże Narodzenie, które zawsze spędzali w dużym gronie. W tym roku, przez koronawirusa, ich Wigilia będzie wyglądać inaczej.

Najcenniejsze, co możemy dostać na Gwiazdkę, to zdrowie – mówi Filip.

A Zygmunt dodaje:

Dla mnie najpiękniejszym prezentem będzie powrót do formy, bo marzę, by jak najszybciej wyjść na ukochane boisko do siatkówki plażowej.

Zygmunt Chajzer powoli wraca do zdrowia. Trzymamy kciuki na jak najszybszą rekonwalescencję.