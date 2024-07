Fani megapopularnego zespołu One Direction do dziś nie mogą uwierzyć, że odszedł z niego jeden z najprzystojniejszych solistów, Zyan Malik. Postanowił rozwijać się we własnym zakresie, choć lata spędzone w grupie wspomina bardzo dobrze. Przypomnijmy: Szok i niedowierzanie wśród fanek One Direction. Zespół opuścił przystojny wokalista

Zyan nie rezygnuje jednak ze sceny i śpiewania w ogóle. Wczoraj w sieci pojawił się jego pierwszy solowy utwór "I won''t mind", który powstał w współpracy z Naughty Boy. Piosenka utrzymana jest w popowym stylu i ma szansę stać się radiowym sukcesem. Pytanie tylko, czy Malik będzie mógł się pochwalić takmi sukcesami, jak z One Direction. Ma wdzięk i talent, a to w jego branży jest najważniejsze.

Jak Wam się podoba?

