Uwielbiany polski wokalista trafił do szpitala. Pokazał poruszające zdjęcie
Dominik Dudek, zwycięzca "The Voice of Poland", opublikował poruszające ze szpitalnego oddziału. 32-letni wokalista przyznał, że jakiś czas temu trafił do szpitala przez zbyt intensywne tempo życia. Fani zalali jego profil falą wsparcia.
Dominik Dudek, 32-letni wokalista i zwycięzca 13. edycji programu „The Voice of Poland”, podzielił się z fanami niepokojącą informacją. Za pośrednictwem Instagrama opublikował zdjęcie, na którym ma na sobie holter - urządzenie służące do monitorowania pracy serca. Artysta przyznał, że jakś czas temu trafił do szpitala z powodu zbyt intensywnego trybu życia.
Dominik Dudek w szpitalu. Co ujawnił o swoim stanie zdrowia?
Dominik Dudek w swoim nowym wpisie na Instagramie wyjaśnił, że pragnienie realizacji wszystkich celów „szybciej” doprowadziło do problemów zdrowotnych. Podsumował:
Trafiłem ostatnio do szpitala, bo chciałem wszystko szybciej, ale lekarz powiedział: 'A może wolniej?'. I tak powstała ta piosenka. A tak serio, to już jest wszystko ok, ale ta sytuacja pokazała mi tylko, że naprawdę warto czasem zwolnić.
Choć Dominik Dudek nie podał szczegółów dotyczących diagnozy ani lokalizacji szpitala, jego wyznanie spotkało się z ogromnym odzewem.
Fani przesyłają ciepłe słowa Dominikowi Dudkowi
Społeczność fanów Dominika Dudka zareagowała natychmiast. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których wyrażano wsparcie i życzono mu szybkiego powrotu do pełni sił. Internauci pisali:
Zdrówka. I dzięki za tę piosenkę
Bo człowiek potrzebuje oddechu i chwil bez muszę, teraz, trzeba itp. Szybciej nie znaczy lepiej, wolnej nie znaczy gorzej. Zdrowia!
Dużo dużo dużo zdrówka
Kariera Dominika Dudka
Od czasu wygranej w „The Voice of Poland” kariera Dominika Dudka rozwija się dynamicznie. Wokalista brał udział w preselekcjach do Eurowizji, gdzie dwukrotnie zajmował trzecie miejsce. W 2025 roku ukazał się jego debiutancki album „We Are Young (But Only Once)”.
A Wy, śledzicie karierę Dominika Dudka?
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: