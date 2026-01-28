Dominik Dudek, 32-letni wokalista i zwycięzca 13. edycji programu „The Voice of Poland”, podzielił się z fanami niepokojącą informacją. Za pośrednictwem Instagrama opublikował zdjęcie, na którym ma na sobie holter - urządzenie służące do monitorowania pracy serca. Artysta przyznał, że jakś czas temu trafił do szpitala z powodu zbyt intensywnego trybu życia.

Dominik Dudek w szpitalu. Co ujawnił o swoim stanie zdrowia?

Dominik Dudek w swoim nowym wpisie na Instagramie wyjaśnił, że pragnienie realizacji wszystkich celów „szybciej” doprowadziło do problemów zdrowotnych. Podsumował:

Trafiłem ostatnio do szpitala, bo chciałem wszystko szybciej, ale lekarz powiedział: 'A może wolniej?'. I tak powstała ta piosenka. A tak serio, to już jest wszystko ok, ale ta sytuacja pokazała mi tylko, że naprawdę warto czasem zwolnić. - napisał wprost Dominik Dudek

Choć Dominik Dudek nie podał szczegółów dotyczących diagnozy ani lokalizacji szpitala, jego wyznanie spotkało się z ogromnym odzewem.

Fani przesyłają ciepłe słowa Dominikowi Dudkowi

Społeczność fanów Dominika Dudka zareagowała natychmiast. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których wyrażano wsparcie i życzono mu szybkiego powrotu do pełni sił. Internauci pisali:

Zdrówka. I dzięki za tę piosenkę

Bo człowiek potrzebuje oddechu i chwil bez muszę, teraz, trzeba itp. Szybciej nie znaczy lepiej, wolnej nie znaczy gorzej. Zdrowia!

Dużo dużo dużo zdrówka - piszą internauci

Kariera Dominika Dudka

Od czasu wygranej w „The Voice of Poland” kariera Dominika Dudka rozwija się dynamicznie. Wokalista brał udział w preselekcjach do Eurowizji, gdzie dwukrotnie zajmował trzecie miejsce. W 2025 roku ukazał się jego debiutancki album „We Are Young (But Only Once)”.

