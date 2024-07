Od tragicznego wypadku Paula Walkera minęło już ponad 10 dni. W tym czasie policja i lekarze badali nie tylko miejsce tragedii, ale i zwłoki aktora oraz kierowcy. W międzyczasie rodzina i przyjaciele Walkera planują ostatnie pożegnanie gwiazdora. Przypomnijmy: Rodzina i przyjaciele Paula Walkera szykują mu wyjątkowy pogrzeb

Teraz przygotowania do pogrzebu mogą w końcu wkroczyć w ostatnią fazę. Jak poinformował serwis TMZ.com, zwłoki aktora zostały dziś zwrócone rodzinie. Patolog miejski Los Angeles zakończył już sekcję zwłok, pobrano też wszystkie niezbędne próbki do wykonania badań toksykologicznych. Szczątki Walkera przewieziono do kostnicy wskazanej przez rodzinę, gdzie będą przebywać aż do dnia pogrzebu, który może się odbyć już w najbliższy weekend.

Wszystko wskazuje na to, że medialna wrzawa wokół tragedii powoli dobiega końca.

