Kilka tygodni temu fanki popularnego Górala z Top Model miały powód do smutku - przystojniak związał się bowiem ze śliczną dziewczyną i to z nie byle kim, bo zwyciężczynią drugiej edycji show, Olgą Kaczyńską. Para szybko zamieszkała razem i udowodniła, że myśli o swojej relacji bardzo poważnie. Przypomnijmy: Kaczyńska przedstawiła Górala rodzicom. Pokazała ich wspólne zdjęcie

Mateusz pojawił się w poniedziałek w wielkim finale programu, gdzie wraz z innymi uczestnikami wziął udział w trzech pokazach mody. Kibicowała mu oczywiście ukochana, a nam udało się porozmawiać z zakochanymi. Olga wyznała w rozmowie z AfterParty.pl, że jest dumna ze swojego chłopaka i oboje myślą o wspólnym wyjeździe, podczas którego mogliby pracować w modelingu. Góral zadeklarował nawet, że jeśli to nie wypali, jest w stanie zrezygnować ze swojej pracy, aby być razem z Kaczyńską.



Kaczyńska: Nie wiem, czy potrafię być obiektywna, bo jak się jest zakochanym to chyba o to trudno, ale bardzo mu kibicowałam i jestem w stu procentach dumna. Mam nadzieję, że teraz uda nam się razem gdzieś wyjeżdżać, bo jesteśmy na jednym poziomie. Do stycznia jesteśmy na wstrzymaniu i pracujemy nad ciałami, nad tym, żeby wymyślić jakiś porządny wyjazd i fajnie by było, gdyby udało się razem, bo na razie nie wyobrażamy sobie, aby działać osobno.

Góral: Ja bym nie wytrzymał. I albo ja bym rzucił swoją pracę albo... miałem powiedzieć, że ty swoją, ale już wiem jak to wygląda - jednostronne posiedzenie.