Informacja o związku Mateusza Jarzębiaka i Olgi Kaczyńskiej pojawiła się nagle i niespodziewanie. Okazuje się jednak, że to zwyciężczyni drugiej edycji Top Model wyszła z inicjatywą po tym, jak popularny Góral wpadł jej w oko. Aspirujący model opowiedział nieco o ich uczuciu w Dzień Dobry TVN, podczas gdy ukochana uważnie go obserwowała. Przypomnijmy: "Poznaliśmy się przez Facebooka i tak jakoś wyszło"

Wszystko jednak wskazuje, że zakochani bardzo poważnie traktują swój związek, o czym świadczy nie tylko wizyta w popularnej telewizji. Para zdecydowała się też na kolejny krok i to bardzo znaczący. Kaczyńska zabrała bowiem Górala na spotkanie z jej rodzicami, a fotką z, jak to sama określiła, "wieczorku zapoznawczego" pochwaliła się na Instagramie. Trzeba przyznać, że jak na nieco ponad miesiąc znajomości, idzie im to bardzo sprawnie - aż miło popatrzeć.

Mają szansę na medialną karierę jako para?

Mateusz Jarzębiak i Olga Kaczyńska w rodzinnych stronach modela: