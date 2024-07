Związek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana wciąż wywołuje dużo emocji, a para po długich tygodniach dementowania plotek, w końcu czuje się swobodnie publicznie i okazuje sobie miłość nawet pod czujmy okiem paparazzi. Wszystko wskazuje na to, że zakochanym układa się naprawdę nieźle i stworzyli już rodzinę. Przypomnijmy: Majdan to perfekcyjny tata dla synów Rozenek. Czym im imponuje?

Reklama

O powadze sytuacji mogą też świadczyć wspólne plany Rozenek i Majdana. Już niebawem para wybierze się na wspólny urlop i to nie sama. Jak donosi "Party", Małgorzacie i Radkowi będą towarzyszyć jej dzieci, a wyjazd będzie podzielony na dwie części. Najpierw krótka wizyta w polskich górach, a potem już egzotyczne wakacje. Informator magazynu dodaje też, że były piłkarz doskonale odnajduje się w roli ojca, choć niewielu go o to wcześniej podejrzewało.



Para planuje właśnie pierwsze podróże we dwoje. A właściwie - we czworo, bo wyjadą razem z nimi dwaj synowie Małgorzaty. Jeszcze w lutym wszyscy razem spędzą kilka dni w polskich górach, a później w okolicy świąt Wielkiejnocy wybiorą się na wakacje do ciepłych krajów. Urlop z synami oraz nowym partnerem to był pomysł Małgosi, która z przyjemnością zauważyła, że jej synowie, Stanisław i Tadeusz, bez problemu zaakceptowali jej nowego partnera i lubią spędzać z nim swój wolny czas. A i Majdan, ku zaskoczeniu wielu osób, znakomicie odnajduje się jako opiekun chłopców - zdradza w rozmowie z "Party" znajomy pary.

To nie wszystko. Małgorzata Rozenek jest tak zaangażowana w nowy związek, że skłania ją to do sporych poświęceń. To dla Radka zrezygnowała z prowadzenia nowego programu telewizyjnego, a nawet rzuciła palenie.



Teraz Rozenek postanowiła nieco odetchnąć i dlatego zrezygnowała z prowadzenia dwóch programów w jednym czasie. Nie przyjmuje też nowych ofert. Dostała świetną propozycję od TVN Style. Miała poprowadzić nowy program i współtworzyć jego scenariusz, ale odmówiła. Wszystko po to, by móc poukładać sobie życie prywatne. Swojego nowego partnera przedstawiła już rodzicom. Bardzo go polubili, zwłaszcza mama Małgosi. Teraz przynajmniej raz w tygodniu jedzą razem obiady. W zasadzie, gdy nie pracują, cały czas są razem, pomieszkują u siebie. Oboje bardzo się zaangażowali, a Małgosia rzuciła dla niego palenie - czytamy w "Party".

Blisko rok po rozwodzie z Jackiem, Małgorzata Rozenek znów ma pełną i szczęśliwą rodzinę. Jej były mąż również nie narzeka...

Zobacz: Tak wygląda nowa miłość Jacka Rozenka. Ma zaledwie 26 lat

Zobacz także

Reklama

Rozenek i Majdan odwożą jej dzieci do szkoły: