"The Voice Of Poland" wraca na antenę telewizyjnej dwójki już 1-go września, po roku przerwy. Fani z niecierpliwością wyczekiwali, aż w sobotnie wieczory będą mogli zasiąść przed telewizorami, podziwiać zmagania młodych talentów i walkę trenerów o nich. Na YouTubie, na kanale show, właśnie pojawił się zwiastun pierwszego odcinka! Powiemy jedno, Michał Szpak to istny wulkan energii!

Kogo zobaczymy w pierwszym odcinku?

Choć doczekaliśmy czasów, kiedy to Internet bierze górę nad telewizją, a oglądalność programów i seriali spada z sezonu na sezon, producenci nie poddają się w walce o widza i albo wprowadzają zupełnie nowe formaty, czy nagrywają nowe seriale, albo po prostu odświeżają ich ekipę! Tak było w przypadku "The Voice Of Poland" - w najnowszym sezonie pojawi się zupełnie zmodyfikowany skład trenerski! Z programem pożegnali się: Tomson i Baronem, Andrzej Piaseczny czy Maria Sadowska, a zastąpili ich: Grzegorz Hyży, Piotr Cugowski i powracająca po kilkuletniej przerwie Patrycja Markowska.

Producenci stwierdzili, że dadzą szansę tylko jeden osobie ze "starej ekipy" - Michałowi Szpakowi. Był to chyba strzał w dziesiątkę, bo już po zwiastunie pierwszego odcinka, widać, że będzie się działo, a o nudzie nia ma mowy!

Trenerzy 9. edycji show "The Voice Of Poland"