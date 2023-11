Już jest! W sieci pojawił się zwiastun filmu "Kobiety mafii 2" w reżyserii Patryka Vegi, który pojawi się w kinach już 22 lutego 2019 roku. Pierwszą cześć filmu obejrzało ponad 2 mln widzów. Czy druga będzie się cieszyć równie wielką popularnością?

Kogo zobaczymy w "Kobietach Mafii 2"? M.in. Kasię Warnke, która zagra szaloną Annę (w drugiej części będzie autorką książki), Agnieszkę Dygant (Daria), Patryka Pniewskiego, Piotra Adamczyka, Aleksandrę Popławską oraz Angie Cepedę. W filmie pojawi się również aktor znany z serialu "Dom z papieru" - Enrique Arce

Po przejęciu władzy nad stolicą, gang Niani (Agnieszka Dygant) przygotowuje się do największej akcji przemytniczej w dziejach kraju. Będąca postrachem Warszawy grupa sprowadza do kraju tonę kolumbijskiej kokainy. Kiedy towar znika w podejrzanych okolicznościach, a kartel żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje sojusznika w osobie trójmiejskiego przemytnika – Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso od dawna pragnie umocnić swoją pozycję w półświatku, ale jego plany komplikują napięte relacje ze zbuntowaną córką – Stellą (Aleksandra Grabowska). W tym samym czasie na wolność wychodzi Spuchnięta Anka (Katarzyna Warnke). Kochająca luksusy maniakalna zakupoholiczka cudem przeżyła więzienne piekło, po którym z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości. Wystarczy jednak nieoczekiwane zdarzenie, by znalazła się na celowniku ogólnopolskich mediów i z dnia na dzień stała się „mafijną celebrytką”. W tym samym czasie poza granicami, w Maroko, Siekiera (Aleksandra Popławska) przeżywa burzliwy romans z Amirem (Otar Saralidze) – bojownikiem państwa islamskiego. Kiedy mężczyzna ginie w brawurowej akcji z udziałem komandosów GROM-u, pałająca zemstą zabójczyni powraca do Polski. Ma do wypełnienia śmiercionośny plan. - czytamy na ppe.pl.