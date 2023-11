1 z 4

Patryk Vega, kiedy zaczął kręcić drugą część filmu „Kobiety mafii” stało się oczywiste, że będzie chciał pokazać coś więcej niż to, co zobaczyliśmy w pierwszej części. I tak się stało! Reżyser zatrudnił do filmu aktorkę, którą wszyscy pamiętamy z serialu „Luz Maria”, cieszącego się niebywałą popularnością w latach 90.

Zobaczcie, kogo w nowym filmie Patryka Vegi zagra Angie Cepeda?

Zobacz: Patryk Pniewski dostał rolę u Vegi! Zagra w 2. części "Kobiet mafii"! Nie uwierzycie, kogo!

Serialowa "Luz Maria" w latach 90!