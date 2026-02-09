Zuza przez wiele lat odgrywała kluczową rolę w "Na Wspólne". Jej burzliwa relacja z Kamilem Hofferem była jednym z ważniejszych wątków serialu, a ich małżeństwo i późniejsze rozstanie dostarczały widzom ogromnych emocji. Decyzja Zuzy o odejściu i rozpoczęciu nowego życia poza Polską była dla niej próbą ucieczki od bólu, rozczarowania i trudnych wspomnień. Teraz jednak bohaterka wraca do Warszawy, co automatycznie przywraca wszystkie niewyjaśnione sprawy.

"Na Wspólnej": Zuza wraca do serialu

Powrót Zuzy ma szczególne znaczenie dla jej relacji z córką Ulą. Kobieta chce nadrobić stracony czas i ponownie zaangażować się w życie dziecka, które przez lata dorastało bez jej codziennej obecności. Szybko okazuje się jednak, że Ula nie jest już małą dziewczynką, a jej życie potoczyło się własnym torem. Ta konfrontacja staje się dla Zuzy bolesna, ale i otwierająca oczy, ponieważ musi pogodzić się z faktem, że nie wszystko da się naprawić jednym powrotem.

Zuza wróciła z takich absolutnie prozaicznych powodów życiowych, organizacyjnych, ale przy okazji dowiedziała się, co się dzieje w życiu Uli i o konflikcie właśnie jej chłopaka, bo nagle się dowiedziała Zuzka, że jej córka ma chłopaka i takiego dość na poważnie - komentuje Małgorzata Socha dla TVNu.

Co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Na Wspólnej"? Czy Zuza dogada się z Kamilem i Ulą? Jak będzie wyglądała jej relacja z nową ukochaną byłego partnera? Już niebawem się dowiemy!

