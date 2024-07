Po zwycięstwie w trzeciej edycji "Top Model" kariera Zuzy Kołodziejczyk powoli się rozwija. Modelka regularnie pojawia się na wybiegach u topowych polskich projektantów i co jakiś czas można ją zobaczyć w sesjach zdjęciowych. Sukcesami chwali się na Instagramie, gdzie równie ochoczo pokazuje zdjęcia z życia codziennego. Ostatnio pokazała się bez makijażu.

Reklama

Zobacz: Zuza pokazała jak wygląda jej obiad

To jednak nie jedne zwracające uwagę zdjęcie. Kołodziejczyk udostępniła też fotki na których... liże buty. Nawiązuje to nieco do stylu Miley Cyrus, która uwielbia nie tylko wystawiać język, ale prowokować równie dziwnymi zdjęciami.

Naturalna Zuza wciąż wygląda ładnie?

Zobacz także

Reklama

Tak mieszka Zuza z Top Model: