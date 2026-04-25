Dawid Swakowski, znany w sieci jako Żurnalista, prowadzi jeden z najchętniej słuchanych podcastów w Polsce, w którym regularnie goszczą znane postacie ze świata show-biznesu. Choć jego rozmowy cieszą się ogromną popularnością, niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wysokie potrafią być jego zarobki. Co ciekawe, część zapraszanych gości sama decyduje się na udział w wywiadach sponsorowanych, za które trzeba zapłacić pokaźne kwoty.

Tyle Żurnalista zarabia na podcastach

W trakcie rozmowy w Kanale Zero, Żurnalista po raz pierwszy pokazał publicznie twarz. To jeszcze nie wszystko. Dawid Swakowski otwarcie opowiedział o modelu finansowym swojego podcastu i tym, jak wygląda jego współpraca z gośćmi. Podkreślił, że znaczącą część jego działalności stanowią tzw. odcinki sponsorowane, które pojawiają się na kanale w zależności od zamówień i ustaleń z partnerami.

Jak ujawnił w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim, stawki za takie materiały potrafią być bardzo wysokie - w zależności od platformy i formatu rozmowy sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za jeden odcinek. Podkreślił też, że nie jest to stały dochód, a raczej okazjonalne współprace, które znacząco wpływają na jego zarobki.

Tak naprawdę, jeżeli rozmowa sponsorowana jest tylko na Spotify'a, bo robimy tak, że albo rozmowa sponsorowana jest na Spotify'a, albo jest sponsorowana na YouTube'a, na Youtube'a kosztuje około 50 tysięcy złotych, na Spotify'a - około 25 tysięcy tłumaczył Żurnalista.

Marcin Prokop zapłacił Żurnaliście za podcast

W trakcie rozmowy w Kanale Zero Krzysztof Stanowski zapytał Żurnalistę wprost o najbardziej znany płatny wywiad w jego podcaście. Jego rozmówca bez wahania wskazał rozmowę z popularnym polskim dziennikarzem Marcinem Prokopem, która została zrealizowana w ramach odcinka sponsorowanego.

Podcaster zaznaczył jednocześnie, że kwestie finansowe nie wpływają na przebieg jego rozmów i nawet bez wynagrodzenia prowadziłby wywiad w dokładnie taki sam sposób, z tymi samymi pytaniami. W trakcie rozmowy podkreślił również, że jego podcasty nie podlegają autoryzacji gości, co daje mu pełną swobodę w prowadzeniu dialogu.

