"Taniec z Gwiazdami" nie przestaje budzić zainteresowania wśród polskich telewidzów. Mimo obecności formatu w telewizorach Polaków od lat, format nie traci na świeżości, przede wszystkim dzięki kolejnym gwiazdom, które decydują się na wzięcie udziału w tanecznej przygodzie na oczach milionów widzów. Tym razem media społecznościowe obiegła informacja o pojawieniu się w programie Krzysztofa Stanowskiego.

Krzysztof Stanowski na widowni w "Tańcu z Gwiazdami"

Choć w najnowszej, 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" nie brakuje znanych i lubianych przez polską publikę osób, w kolejnym odcinku telewidzowie będą mogli zobaczyć swoich ulubieńców, tym razem ze świata Internetu. W najbliższym odcinku tematem przewodnim ma być przestrzeń internetowa, a co za tym idzie, tańczące gwiazdy wspierane będą przez osoby, które to właśnie w tym medium rozwijają swoją karierę. Potwierdzono już, że w niedzielę widzowie "Tańca z Gwiazdami" zobaczą Krzysztofa Stanowskiego.

Informację o tym, że Stanowski zagości w telewizorach Polaków przekazał Sebastian Fabijański z tancerką Julią Suryś. To właśnie im założyciel Kanału Zero będzie kibicować w najbliższych dniach.

Następny odcinek 'Tańca z gwiazdami' to odcinek internetowy, więc uczestników wspierają ludzie z internetu. W związku z tym, zrobiłem casting na wspieracza z internetu. Zgłosiło się wielu, ale zwycięzca zaorał konkurencję (...) Zwycięzcą został… (...) KRÓL internetu Krzysztof Stanowski ogłosił Fabijański na Instagramie.

Jak się okazuje, Stanowski odegra w tym tygodniu w programie dużo większą rolę, niż mogliby się tego spodziewać kibicujący Fabijańskiemu telewidzowie.

Wspólne działania Stanowskiego i Fabijańskiego przy "Tańcu z Gwiazdami"

W dalszej części swojego wpisu Fabijański zdradził, że oprócz uczestnictwa Stanowskiego w krótkim filmie, który zaprezentowany zostanie w telewizji przed tańcem pary, wspólnie nagrają serię materiałów, którą fani będę mogli oglądać w mediach społecznościowych.

Oprócz tego, że Krzysiek wystąpi w materiale ENG przed naszym tańcem i będzie wtedy nas wspierał z widowni 'Tańca z gwiazdami', to zrobiliśmy dla was serię rolek/tiktokow pt. 'Co na to Stanowski?'. My będziemy mu prezentować różne… 'talenty', a on będzie nas oceniał. Niestety (dla niego) zabraliśmy mu jego ulubioną cyfrę - 0, więc będzie musiał się wysilić dodał aktor.

Ostatnio Fabijański wypowiedział się o zachowaniu Natsu, która odpadła z programu w ubiegłym odcinku.

