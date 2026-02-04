We wtorek, 4 lutego w Kancelarii Prezydenta RP doszło do nadzwyczajnego spotkania z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. W rozmowach uczestniczyli również Krzysztof Stanowski, były dziennikarz sportowy i właściciel Kanału Zero, piosenkarka Dorota Doda Rabczewska, pierwsza dama Marta Nawrocka oraz poseł Lewicy Łukasz Litewka.

Biuro Kancelarii Prezydenta RP wydało oświadczenie po spotkaniu z Dodą i Krzysztofem Stanowskim

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Kancelarii, spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na niepokojące doniesienia o dramatycznych warunkach w schroniskach dla zwierząt w Bytomiu i Sobolewie. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje stanowiska i postulaty dotyczące poprawy sytuacji zwierząt przebywających w placówkach prywatnych w Polsce.

Spotkanie zorganizowano w odpowiedzi na niepokojące doniesienia o dramatycznych warunkach, w jakich przebywają zwierzęta w schroniskach w Bytomiu i Sobolewie. Przez lata miało dochodzić tam do rażących zaniedbań i niedopuszczalnego traktowania zwierząt. W tym kontekście rozmawiano o sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt w Polsce i propozycjach zmian w trosce o ich podopiecznych czytamy w oświadczeniu.

Podczas rozmów w Pałacu Prezydenckim uczestnicy przedstawili postulaty mające na celu poprawę losu zwierząt w schroniskach. Wśród najważniejszych propozycji znalazły się: podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego odbieranie praw do posiadania zwierząt osobom skazanym za przestępstwa wobec nich. Karol Nawrocki wysłuchał zgłoszonych postulatów z uwagą i zapowiedział dalsze działania mające na celu wypracowanie rozwiązań prawnych poprawiających ochronę zwierząt w Polsce.

Podczas spotkania Prezydent Karol Nawrocki z uwagą wysłuchał postulatów przedstawianych przez rozmówców. Wśród najważniejszych spraw wymieniono m. in. propozycję podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz odbieranie praw do posiadania zwierząt sprawcom takich czynów przekazało biuro KPRP.

Warto przypomnieć, że również Doda zabrała głos po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. Niewykluczone, że wokalistka odbędzie również rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem.

Afera wokół schroniska w Sobolewie. Doda nagłośniła dramat zwierząt

Sprawa schroniska Happy Dog w Sobolewie koło Garwolina stała się głośna na początku 2026 roku. Inspekcja weterynaryjna zamknęła placówkę, a około 150 psów zostało przewiezionych do innych schronisk, fundacji i domów tymczasowych. Oficjalne powody zamknięcia to nieprawidłowa dokumentacja i brak ewidencji zwierząt, jednak już wcześniej pojawiały się sygnały o rażących zaniedbaniach, chorobach i fatalnych warunkach bytowych.

Nagłośnienie problemów schronisk było możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu osób publicznych. Doda apelowała publicznie o pomoc dla cierpiących zwierząt. Poseł Lewicy, Łukasz Litewka, znany z działalności na rzecz ochrony zwierząt, przedstawił konkretne postulaty i rozwiązania. Obecność Krzysztofa Stanowskiego, który jako właściciel Kanału Zero zainteresował się tematyką zwierząt, dodatkowo wzmocniła przekaz spotkania.

