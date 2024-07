W obecnych czasach, to gwiazdy wyznaczają trendy. Nic dziwnego! W końcu to one są muzami wielkich projektantów. Żeby gwiazda była na topie musi wyglądać w zgodzie z najnowszymi tendencjami. Dlatego też to właśnie gwiazdy są często naszym wzorem do naśladowania. Specjalnie dla naszych Czytelniczek, nasza makijażystka Kasia Gajewska śledzi makijaże gwiazd, by potem w swoim filmikach odwzorować te najbardziej udane.

W naszym dziale krok po kroku dowiesz się jak wykonać najmodniejszy makijaż kreska po kresce, kawałek po kawałku. Nie musisz się już zastanawiać jak mieć usta jak Marta Grycan, czy kobaltowe powieki jak Małgosia Socha. Z naszymi filmikami, nawet jeśli nie masz zbyt dużej wprawy z pewnością sobie poradzisz.

