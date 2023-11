Ślub Zosi Zborowskiej i Andrzeja Wrony odbił się szerokim echem w polskim show-biznesie. Wegańskie wesele pary wzbudziło zainteresowanie nie tylko mediów, ale przede wszystkim fanów aktorki. Gwiazda została poproszona o pokazanie zaproszeń ślubnych. W końcu żona siatkarza spełniła prośbę fanów i zaprezentowała na Instagramie nietypowe zaproszenia na swój ślub! Ich widok może zaskoczyć...

Zosia Zborowska pokazała na Instagramie ślubne zaproszenia, a w opisie napisała:

Tyle razy prosiliście żebyśmy pokazali zaproszenie ślubne... także ten...no...włala ????????????‍♀️???? Zaproszenie pisała @wieska_my_life_after_adoption a narysowała nas przezdolna @anarudak ????????????❤️ a skoro już mowa o zaproszeniu to chciałam Was zachęcić by zamiast kwiatów ciętych i innych niepotrzebnych prezentów prosić gości o karmę dla schroniska (a tym leniwym co nie chcą nosić mówcie by przynieśli np obroże na kleszcze ????) my dzięki naszym kochanym Gościom uzbieraliśmy całe auto darów dla @schronisko ???????????? raz jeszcze dziękujemy z całego serca ???? - napisała Zosia Zborowska na Instagramie.