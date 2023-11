3 z 3

Ona dzięki niemu pokochała siatkówkę. On dzięki niej odkrył w sobie pasję do egzotycznych podróży. Podczas jednego z takich wypadów nieoczekiwanie poprosił ukochaną o rękę. „Najważniejszy blok sezonu”, skomentował na Instagramie upragnione „tak”. Nie mógł wybrać lepszego momentu: to były 32. urodziny Zborowskiej. Niedługo później przygotowania do ślubu ruszyły pełną parą. Oczywiście... w tajemnicy. Wieczór panieński Zborowska zorganizowała w Izraelu. Bawiła się na nim w towarzystwie m.in. przyjaciółki i swatki – Mai Bohosiewicz. Ślub i wesele były pięknym zwieńczeniem ich miłosnej historii. Czy planują podróż poślubną? – Na razie nie. Byliśmy przecież już na przedślubnej podróży na Bali – powiedziała „Party” Zofia.

