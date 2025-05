Siostra Tomasza Jakubiaka zabrała głos po jego śmierci. Ten wpis łamie serce

Joanna Jakubiak umieściła czarno-białe zdjęcie, na którym widać uśmiechniętego Tomasza Jakubiaka. Tak go żegna i takim go zapamiętają tysiące fanów... Słowa, które dołączyła do przepięknego, jednak przepełnionego bólem zdjęcia, poruszają do łez...