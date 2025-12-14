Zosia Wójcik Eurowizja Junior 2025: nie mogła śpiewać, ale pojawiła się w finale

Zosia Wójcik, zwyciężczyni programu „The Voice Kids”, była pierwotnie typowana do reprezentowania Polski na Eurowizji Junior 2025. Jednak jej udział w konkursie został wykluczony z powodu wieku. Regulamin Eurowizji Junior wyraźnie określa, że uczestnikami mogą być jedynie dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Tymczasem Zosia, w dniu finału, ukończyłaby 15 lat, co automatycznie eliminowało ją z możliwości występu na scenie międzynarodowego konkursu.

To nie pierwszy raz, kiedy kwestie regulaminowe przekreślają szanse utalentowanego artysty. W przypadku Zosi Wójcik był to jednak ogromny cios – zwycięstwo w „The Voice Kids” tradycyjnie wiązało się z możliwością reprezentowania Polski na Eurowizji Junior. Jej sukces w programie został więc nieoczekiwanie przyćmiony przez regulaminowy wymóg wieku.

Kto reprezentował Polskę na Eurowizji Junior 2025

W miejsce Zosi Wójcik, Polska zdecydowała się wysłać na Eurowizję Junior 2025 12-letnią Mariannę Kłos. Dziewczynka zajęła drugie miejsce w „The Voice Kids” i dzięki tej decyzji mogła spełnić swoje marzenie o występie na międzynarodowej scenie. Wystąpiła z utworem „Brightest Light”, który został bardzo ciepło przyjęty zarówno przez widzów, jak i jury.

Marianna Kłos reprezentowała Polskę w konkursie, który odbył się w stolicy Gruzji, Tbilisi. Jej emocjonalne wykonanie spotkało się z dużym uznaniem – zdobyła łącznie 139 punktów, co dało Polsce 8. miejsce w klasyfikacji końcowej.

Jak wypadła Polska i co zrobiła Zosia Wójcik w finale

Choć Zosia Wójcik nie mogła wystąpić jako reprezentantka Polski, pojawiła się jednak w finale Eurowizji Junior 2025 w zupełnie innej, ale równie ważnej roli. W trakcie transmisji łączyła się z Tbilisi jako rzeczniczka polskiego jury i przekazała punkty od Polski. Wystąpiła w oficjalnej relacji z werdyktem jury i zwróciła się do widzów słowami: „Cześć Eurowizjo Junior, tu Polska!”. Następnie ogłosiła, że Polska przyznaje 12 punktów reprezentantowi Gruzji.

Jej występ jako rzeczniczki spotkał się z dużym zainteresowaniem, a obecność w finale mimo braku występu wokalnego była symbolicznym gestem i ukłonem w stronę młodej artystki, której marzenia zostały w dużym stopniu ograniczone przez przepisy.

Zosia Wójcik Eurowizja Junior 2025: nie mogła śpiewać, ale pojawiła się w finale YouTube

Lou Deleuze zwyciężczynią Eurowizji Junior 2025

Zwyciężczynią Eurowizji Junior 2025 została Lou Deleuze. Jej utwór „Ce monde” zdobył najwięcej punktów i zachwycił zarówno jury, jak i widzów. Lou Deleuze jest znana również z udziału w programie „Mam talent!”, gdzie zaprezentowała swój wyjątkowy głos i charyzmę. Jej zwycięstwo było szeroko komentowane, a sukces przypieczętował jej status jednej z najbardziej obiecujących młodych artystek w Europie.

