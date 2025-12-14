Finał Eurowizji Junior 2025 odbył się 13 grudnia w Gruzji i zakończył się emocjonującym zwrotem akcji. Francja po raz czwarty sięgnęła po zwycięstwo w tym prestiżowym konkursie. Tym samym wyrównała historyczny rekord zwycięstw, który do tej pory należał wyłącznie do Gruzji.

Reprezentantką Francji była Lou Deleuze, która wykonała utwór „Ce monde”. Jej występ zdobył serca zarówno jurorów, jak i widzów, zapewniając jej pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej. To zwycięstwo nie tylko potwierdziło rosnącą dominację Francji w ostatnich latach Eurowizji Junior, ale także przyniosło krajowi miano współrekordzisty konkursu.

Gruzja i Francja – nowi współrekordziści Eurowizji Junior

Dotychczas to Gruzja była samodzielnym liderem w liczbie zwycięstw na Eurowizji Junior, wygrywając w 2008, 2011, 2016 i 2024 roku. W 2025 roku Francja dołączyła do tego elitarnego grona dzięki kolejnemu triumfowi.

Francja wygrała Eurowizję Junior wcześniej w latach: 2020 (Valentina – „J’imagine”), 2022 (Lissandro – „Oh maman!”) oraz 2023 (Zoé Clauzure – „Cœur”). Dzięki zwycięstwu Lou Deleuze w 2025 roku, kraj ten może poszczycić się czterema tytułami, podobnie jak Gruzja.

Jak poradziła sobie Polska? Występ Marianny Kłos na Eurowizji

Polskę reprezentowała 12-letnia Marianna Kłos, która zaprezentowała piosenkę „Brightest Light”. Młoda wokalistka wystąpiła jako dziewiąta w kolejności. Jej występ spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności i jury, co przełożyło się na ostateczne zajęcie ósmego miejsca.

Choć Polska nie stanęła na podium, to występ Marianny Kłos został pozytywnie oceniony zarówno przez widzów, jak i media. Artystka podkreśliła w późniejszych wypowiedziach, że jest dumna z wyniku i udziału w konkursie.

Historia zwycięstw w Eurowizji Junior: które kraje dominują?

Po tegorocznym finale, Gruzja i Francja prowadzą ex aequo w rankingu zwycięzców Eurowizji Junior – po cztery tytuły każdy. Gruzja triumfowała w 2008, 2011, 2016 i 2024 roku. Francja wygrywała w latach 2020, 2022, 2023 i 2025.

Kraje z dwoma zwycięstwami to: Białoruś (2005, 2007), Malta (2013, 2015), Rosja (2006, 2017), Armenia (2010, 2021) oraz Polska (2018, 2019). Polska jako jedyny kraj w historii wygrała konkurs dwukrotnie z rzędu - dzięki występom Roksany Węgiel („Anyone I Want to Be”) i Viki Gabor („Superhero”).

Lou Deleuze – kim jest młoda gwiazda z Francji?

Lou Deleuze, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2025, to młoda francuska wokalistka, która swoim utworem „Ce monde” zdobyła serca milionów. Jej występ był pełen emocji i energii, co z pewnością wpłynęło na końcowy rezultat konkursu.

Lou była znana już wcześniej -- brała udział w programie „Mam talent!”. Jej zwycięstwo na Eurowizji Junior 2025 nie tylko przyniosło Francji rekordowy wynik, ale również otworzyło przed nią drzwi do dalszej kariery muzycznej.

