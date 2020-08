W ostatnim czasie sporo gwiazd powiedziało sobie sakramentalne "tak"! Mieliśmy prawdziwy wysyp ślubnych stylizacji. Jak na swoim weselu wyglądały Katarzyna Ptasińska i Agata Załęcka z "Na Wspólnej", Natalia z "Rolnik szuka żony" czy Joanna Kurska, żona Jacka Kurskiego? Zebraliśmy dla Was stylizacje ślubne znanych panien młodych, które ostatnio stanęły na ołtarzu. Która kreacja podoba Wam się najbardziej?

Suknie ślubne gwiazd 2020: Tak wyglądały znane panny młode

Najpiękniejsza suknia ślubna to marzenie każdej panny młodej! W ciągu ostatnich kilku miesięcy było naprawdę sporo ślubów w naszym polskim show-biznesie. Specjalnie dla Was zebraliśmy w jednym miejscu kreacje znanych panien młodych. Agata Załęcka z "Na Wspólnej" podczas swojej ceremonii zaskoczyła gości aż dwoma kreacjami! Jedna była iście balowa, a druga dość odważna, dosadnie eksponująca zalety sylwetki aktorki. Z kolei Natalia z "Rolnik szuka żony" postawiła na skromność oraz szyk. W dodatku cena jej kreacji nieźle zaskoczyła fanów! Maria Dębska postawiła na kreację w stylu tej, w której kilka lat temu do ślubu poszła Anna Lewandowska, a od żony Dawida Czupryńskiego z "Na Wspólnej" trudno było oderwać wzrok.

Zobaczcie, jakie suknie ślubne wybrały świeżo upieczone panny młode. Która suknia ślubna według Was robi największe wrażenie?

Agata Załęcka z "Na Wspólnej" miała aż dwie suknie ślubne! Kreacja po lewej to projekt polskiej projektantki Natalii Jaroszewskiej a po prawej to projekt z salonu sukien ślubnych "Madonna".

Katarzyna Dąbrowska z "Na dobre i na złe" wybrała zwiewną i delikatną opcję. Jej suknia ślubna zachwycała lekkością!

Przepiękną ślubną kreację miała również Katarzyna Ptasińska z "Na Wspólnej":

W ostatnim czasie to chyba był sezon ślubny jeżeli chodzi o aktorów z "Na Wspólnej". Ślub wziął również Dawid Czupryński, a jego żona Paulina wyglądała tego dnia olśniewająco.

AKPA, fot. Norbert Nieznanicki

A oto suknia ślubna Marii Dębskiej, panna młoda wybrała niemalże taką samą kreację, jak kilka lat wcześniej Anna Lewandowska. Suknia Marii Dębskiej to projekt Macieja Zienia.

Instagram/East News

Miłość przed ołtarzem w ciągu ostatnich miesięcy przysięgała również Natalia z "Rolnik szuka żony". Uczestniczka szóstej edycji hitowego show TVP postawiła na kreację marki Lavika i kosztowała zaledwie 779 zł.

Sezon na śluby zapanował także wśród uczestniczek Top Model. Zobaczcie, jak w dniu ślubu prezentowała się Emilia Pietras, uczestniczka pierwszej edycji show TVN.

Ślubną kreacją zachwyciła także finalistki szóstej edycji "Top Model" Daria Zhalina.

W ostatnim czasie na ślubnym kobiercu stanął również Jacek Kurski. Oto stylizacja ślubna Joanny Kurskiej

East News

Daniel z "Kanapowców" również wziął ślub. Tak prezentowała się tego dnia jego wybranka: