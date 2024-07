Zosia Ślotała i Anna Wendzikowska mają takie same buty jak ich córeczki! Stylowe mamy właśnie zapoczątkowały nowy trend na Instagramie. Obie są bardzo aktywne na swoich instagramowych profilach. Ostatnio pokazują słodkie zdjęcia, na których widać jedynie buty ich i ich córek. Anna Wendzikowska już jakiś czas temu wrzuciła słodką fotkę, na której widać ją i małą Kornelkę w takich samych śniegowcach w kolorze różu. Fanki dziennikarki były zachwycone! Kolejnym zdjęciem Ani była fotka w różowych trampkach (to chyba ulubiony kolor gwiazdy, poza szarością;). W ślad za dziennikarką poszła stylistka Zosia Ślotała, która pokazała zdjęcie, na którym ona i jej córeczka Rania mają takie same kapcie w kształcie króliczków! Są przeurocze! Które zdjęcie Wam się bardziej podoba? Głosujcie w sondzie!

Reklama

Zobacz też: Jak wygląda Zosia Ślotała po treningu z Ewą Chodakowską? Musicie to zobaczyć!

Ania Wendzikowska postawiła na różowe trampki

Zobacz także

Zosia Ślotała wybrała kapcie w kształcie króliczków

Anna Wendzikowska to jedna z najlepiej ubranych polskich dziennikarek

Zosia Ślotała jest stylistką, dbającą o styl swój i innych