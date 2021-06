Jak wyglądają i czym się zajmują żony braci Szczepanik z zespołu Pectus? Jedna to znana piosenkarka

Bracia Szczepanik z zespołu Pectus od lat są na liście najpopularniejszych artystów, a kim są kobiety stojące za ich sukcesem. Żony muzyków to prawdziwe piękności!

Pectus to jedyny taki zespół w Polsce. Bracia Szczepanik - Tomasz, Mateusz, Marek i Maciej od lat podbijają polską scenę muzyczną zachwycając nie tylko swoim talentem i ponadczasowymi przebojami, ale też wyjątkowo atrakcyjną aparycją. Niezwykle uzdolnieni panowie, choć na scenie występują sami, to otrzymują ogromne wsparcie od silnych, pięknych kobiet, które także stoją za ich sukcesem. Mowa o zjawiskowych i równie pracowitych oraz utalentowanych żonach muzyków. Jak wyglądają i czym zajmują się żony członków zespołu Pectus?

Kim są żony członków zespołu Pectus?

Siła zespołu Pectus tkwi w rodzinie. To właśnie wspólna pasja, przekazane w domu wartości, upór, ciężka praca i niezwykły muzyczny talent sprawiły, że dziś Tomasz, Mateusz, Marek i Maciej Szczepanik mogą pochwalić się międzynarodową karierą. I choć muzyczny team tworzą sami mężczyźni, to za ich powodzeniem stoją także ukochane żony muzyków. Ich menedżerką jest Monika Paprocka-Szczepanik - żona Tomasza Szczepanika, wokalisty.

Żona Tomasza Szczepanika z zespołu Pectus - Monika Paprocka-Szczepanik

Para poznała się w 2007 roku gdy Pectus grał w Opolu na scenie debiuty. Monika Paprocka była wtedy menedżerką Varius Manx. Wtedy jeszcze nic nie wskazywało na to, że muzyka i charyzmatyczną piękność połączy coś więcej, niż tylko sprawy zawodowe. On szykował się do ślubu z partnerką, z którą był od 9 lat, ona miała męża i dwoje dzieci. A jednak stało się! To właśnie dla Moniki Paprockiej Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus porzucił swoją wieloletnią ukochaną tuż przed ślubem.

W pewnym momencie nie mogłem już dalej ignorować uczucia rodzącego się między nami, wbrew logice i rozsądkowi - wyznał muzyk w rozmowie z miesięcznikiem "Pani".

Mimo że kościół i sala weselna były już zarezerwowane, a biała suknia jego narzeczonej wisiała już w garderobie, artysta podjął decyzję o rozstaniu. Zaledwie 9 dni przed ślubem Tomasz Szczepanik zerwał ze swoją wieloletnią partnerką. Również Monika Paprocka nie mogła dalej wzbraniać się przed uczuciami. Kobieta rozstała się z mężem, z którym miała dwójkę dzieci. Dziś Tomasz i Monika tworzą szczęśliwe małżeństwo i są rodzicami 9-letniego synka Stanisława.

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Żona Mateusza Szczepanika z zespołu Pectus - Magdalena Szczepanik

Mateusz Szczepanik układa sobie życie prywatne z dala od mediów z żoną Magdą i 4-letnim synem Antosiem. Choć para stroni od medialnego szumu, Magda bierze czynny udział w powstawaniu przebojów Pectus. Jak się okazuje pomoc ukochanej Mateusza jest nieoceniona dla braci Szczepanik. To właśnie Magda jest jedną z pierwszych recenzentek piosenek zespołu. A co jeśli dany utwór nie przypada jej do gustu?

Próbuję przekazać mu to bardzo delikatnie, bo on potem przekazuje moją informację Tomkowi, więc wolałabym nie podpadać. Nie jestem profesjonalistką, więc robię to z poziomu słuchacza - mówiła jakiś czas temu Magdalena Szczepanik w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Żona Marka Szczepanika z zespołu Pectus - Magdalena Rudnik

Również brat bliźniak Mateusza - Marek - stara się nie wystawiać swojej rodziny na blaski fleszy. Wraz z żoną - Magdaleną Rudnik muzyk wychowuje 5-letnią córkę Lenę.

Żona Macieja Szczepanika z zespołu Pectus - Dominika Gawęda

I choć pozostali bracia Szczepanik rzadko chwalą się w mediach swoimi ukochanymi, to okazuje się, że największą popularnością wśród żon muzyków z zespołu Pectus jest wybranka Marka - Dominika Gawęda. Wokalistka zespołu Blue Café i Maciej Szczepanik są małżeństwem od 2017 roku. Co ciekawe, zakochani długo nie obnosili się ze swoim uczuciem i nie pozowali razem na ściankach. Aż do momentu ich ślubu niewiele osób wiedziało, że wokalistka jest związana z muzykiem grupy Pectus.

Dominika Gawęda i Maciej Szczepanik poznali się w 2014 roku po jednym z koncertów za pośrednictwem swoich znajomych.

Od razu złapali wspólny język, ale zanim poszli na pierwsza randkę, minęło sporo czasu. Maciek musiał się nagimnastykować, żeby zdobyć Dominikę – przyznał w rozmowie z "Fleszem" bliski znajomy pary.

Maciej Szczepanik oświadczył się swojej ukochanej na Maderze, w miejscowości Ponta do Pargo. 29 lipca 2017 roku para wzięła ślub podczas prywatnej uroczystości, stroniąc od fotoreporterów w ogrodach Pałacu Chojnata, położonym pomiędzy Łodzią a Warszawą.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

Zespół Pectus już w ten weekend, 26-27 czerwca, pojawi się na Polsat SuperHit Festiwal 2021 w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie po raz kolejny zachwyci fanów swoimi przebojami. Myślicie, że ich ukochane będą towarzyszyć mężom w tak ważnym dla nich festiwalu?