Żona Tomasza Mackiewicza o relacji z Elisabeth Revol. Utrzymują kontakt po tragedii na Nanga Parbat?

Minęły dwa lata od tragedii Nanga Parbat, a Elizabeth Revol zdecydowała się wydać książkę ze swoimi wspomnieniami z tragicznych wydarzeń, które rozegrały się na górze w 2018 roku. Przeczytała ją wdowa po himalaiście i na kanapie w "Dzień dobry TVN" zdradziła, jak zareagowała na dramatyczne opisy i opowiedziała o swojej relacji z Elizabeth Revol! Kobiety planują wspólny projekt! Zobaczcie, czego będzie dotyczył!

Anna Solska-Mackiewicz o relacjach z Elizabeth Revol

Góra Nanga Parbat była obsesją Tomka Mackiewicza, w 2018 roku po raz siódmy zdecydował się wspiąć na szczyt. Niestety po zdobyciu góry Mackiewcz nie był w stanie samodzielnie zejść z góry, ekipa ratunkowa uratowała wtedy Elizabeth Revol, która samodzielnie zeszła z góry na wysokość 6 000 metrów, skąd została zabrana. Anna Solska-Mackiewicz w "Dzień dobry TVN" wyznała, czy widuje się z Revol:

Przez te dwa lata wielokrotnie się widziałyśmy - zdradziła.

Jednak mimo wielu rozmów himalaistka nie była w stanie opowiedzieć szczegółowo o tamtych wydarzeniach żonie Tomka Mackiewicza. Anna Solska-Mackiewicz przyznała wprost, że Revol po tragedii łatwiej rozmawiało się z obcą osobą, której ta sprawa bezpośrednio nie dotyczyła niż z nią:

Elizabeth wtedy była w stanie o wiele więcej powiedzieć osobie obcej niż mi. Nie była w stanie opowiedzieć mi o tych wydarzeniach. Była w bardzo złym stanie psychicznym.

Co Anna Solska-Mackiewicz sądzi o książce Elizabeth Revol?

Teraz wdowa po Tomaszu Mackiewiczu opowiedziała, co czuła czytając książkę Elizabeth Revol i dodała, że dowiedziała się z niej wielu szczegółów, o których wcześniej nie wiedziała:

Ta książka to był dla niej potworny ból, ale jestem wdzięczna za tę książkę. Jest to strasznie bolesne, ale ponieważ historia stała się publiczna, intymność umierania Tomka przestała być nasza. (...) Ja wolę wiedzieć, co się stało, nawet jeśli to rozdziera serce, niż się domyślać

Anna Solska-Mackiewicz nigdy nie obwiniała Elizabeth Revol za to, że zostawiła Tomasza, a sama zdecydowała się zejść. Okazuje się, że kobiety mają dobry kontakt i zdecydowały się nawet na współpracę. Żona Tomka Mackiewicza i Elizabeth Revol razem planują budowę wodociągu, który ułatwi życie kobietom. To było marzenie himalaisty i po jego śmierci zrealizuje go jego żona razem z Elizabeth. To może być pewnego rodzaju pomnik dla Tomasza Mackiewicza.

Elisabeth Revol napisała właśnie książkę, o tym co stało się na Nanga Parbat w 2018 roku. “Przeżyć. Moja tragedia na Nanga Parbat”

Mija dwa lata od śmierci Tomasz Mackiewicza

Eastnews

Elizabeth Revolt