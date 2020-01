Wdowa po Tomaszu Mackiewicz o jego ostatniej woli: "Wyraźnie napisał, że gdyby zginął w górach..."

Anna Solska-Mackiewicz odkryła list, w którym Tomasz Mackiewicz napisał, co mają zrobić jego bliscy, jeżeli zginie w górach! Wdowa po Tomaszu Mackiewicz w poruszającym wywiadzie opowiedziała o tragedii, do której doszło dwa lata temu na Nanga Parbat. Jak radzi sobie po śmierci męża i czy jest już gotowa na nowy związek?

Zobaczcie, co powiedziała wdowa po Tomaszu Mackiewiczu! Jej słowa poruszają do łez...

Dwa lata temu cała Polska żyła ogromną tragedią, do której doszło na Nanga Parbat. Właśnie wtedy Tomasz Mackiewicz spełnił swoje marzenie o zdobyciu góry zimą, jednak za swój sukces zapłacił najwyższą możliwą cenę. Tomasz Mackiewicz przez problemy ze zdrowiem nie mógł zejść ze szczytu - Denis Urubko i Adam Bielecki uratowali partnerkę wspinaczkową Mackiewicza, Elisabeth Revol, ale Tomasz pozostał na Nanga Parbat. Oficjalnie przyjęto, że Tomasz Mackiewicz zmarł 30 stycznia 2018 roku.

Po dwóch latach od tamtych wydarzeń Anna Solska-Mackiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską opowiedziała, jak radzi sobie po śmierci męża. Okazuje się, że jakiś czas temu wdowa po Tomaszu Mackiewiczu odnalazła list, w którym himalaista napisał, co jego bliscy mają zrobić, jeżeli zginie w górach.

Niedawno natrafiłam na jego korespondencję mailową z bliskim znajomym, w której Tomek wyraźnie napisał, że gdyby zginął w górach, to już chce tam zostać na zawsze. "Nie sprowadzać ciała, to kosztowne i niepotrzebne". Odnalazłam jego wolę, swoisty testament, czarno na białym - Anna Solska-Mackiewicz zdradziła w wywiadzie dla wp.pl.

Anna Solska-Mackiewicz zdradziła przy okazji czy teraz, dwa lata od śmierci męża, jest gotowa na nowy związek.

Jeszcze do niedawna na to pytanie zawsze odpowiadałam stanowczym "nie". Nie potrafiłam wyobrazić sobie, aby ktoś inny pojawił się w moim sercu. Teraz patrzę z trochę innej perspektywy, otwieram się na to, co życie przynosi- przyznała wdowa po Tomaszu Mackiewiczu.