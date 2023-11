2 z 4

Po śmierci Pawła Adamowicza Jerzy Owsiak zrezygnował z funkcji prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Następnego dnia, podczas rozmowy z dziennikarką TVN24 przyznał, że jest w rozsypce...

Tysiące Polaków rozpoczęło akcję #MuremZaOwsiakiem, w której fani, gwiazdy i politycy proszą założyciela WOŚP, żeby nie opuszczał fundacji.

Teraz do Jerzego Owsiaka apeluje również żona Pawła Adamowicza! Zobaczcie, co powiedziała! Jej słowa wzruszają do łez...

