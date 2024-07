Aleksandra Żebrowska komentuje zwycięstwo swojego męża podczas rozdania Telekamer 2017. Podczas wielkiej gali Tele Tygodnia Michał Żebrowski otrzymał bowiem statuetkę dla najlepszego aktora. To już trzecia Telekamera w dorobku aktorka. Zanim jednak gwiazdor serialu "Na dobre i na złe" odebrał Telekamerę 2017, pokazał swoim fanom na Instagramie zabawną wiadomość, w której pytał swoją piękną żonę, czy jak uda mu się zdobyć trzecią nagrodę, to ona przestanie do niego mówić "Misiaczku". Teraz Aleksandra Żebrowska skomentowała wpis męża, a przy okazji zdradziła, czy lubi postać, w którą wciela się Michał Żebrowski w serialu "Na dobre i na złe".

Posłuchajcie, co nam powiedziała Aleksandra Żebrowska!

Aleksandra Żebrowska skomentowała wygraną męża podczas Telekamer.

Wcześniej aktor pokazał zabawną treść swojej wiadomości do żony.