„Sanatorium miłości” dobiega końca i już wiadomo, że zastąpi go nowa edycja „Szansy na sukces. Opole 2019”. Muzyczny program będzie można zobaczyć już 7 kwietnia o godz. 21.15, jak donosi portal wirtualnemedia.pl Jeszcze nie wiadomo, kto będzie prowadzącym, ani jak dokładnie będzie wyglądał odświeżony format. Muzyczny show powstaje we współpracy z Opolem i ma promować Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.

Program „Szansa na sukces” w latach 1993-2012 był emitowany w TVP 2. Nowa edycja została przeniesiona do TVP 1 i będziemy ją oglądać w każdą niedzielę o godzinie 21.15. Zastąpi tym samym pierwszy sezon „Sanatorium miłości”. Fani tej produkcji nie mają się jednak czego obawiać, bo już wiadomo, że powstanie druga edycja programu, a nabór już ogłosiła w mediach społecznościowych Marta Manowska.

Pierwsza edycja odświeżonego formatu „Szansa na sukces. Opole 2019” będzie miała około 8-10 odcinków. Główne założenia programu mają pozostać bez zmian. "Szansa na sukces" ma się zakończyć przed Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu, który jest zaplanowany na 14-17 czerwca 2019 roku. Wiadomo już, że programu nie poprowadzi Wojciech Mann, który do tej pory był twarzą "Szansy na sukces". Na prowadzącego typowani są zaś Tomasz Wolny, Damian Michałowski i Artur Orzech.

W każdym odcinku ma być kilkanaście minut archiwalnych występów z Opola, bo to jest bogactwo telewizji publicznej. Mam niedosyt wykorzystywania archiwaliów. Widzowie kochają to, co znają. Nie ma nic piękniejszego niż wspaniały wykon, który ludzie pamiętają - powiedział dla wirtualnemedia.pl Jacek Kurski, prezes TVP.