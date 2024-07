Jamie Dornan zagrał główną rolę w filmach "Pięćdziesiąt twarzy Greya" i "Ciemniejsza strona Greya". Aktor wcielił się w mrocznego i charyzmatycznego miliardera Christiana Greya. Wokół wyboru głównego aktora do tej roli było mnóstwo kontrowersji, początkowo miał go zagrać Charlie Hunnam, ale ten wybór spotkał się z tak dużą falą protestów, że aktor znany z serialu "Synowie Anarchii" zrezygnował z tej roli. Charlie dostawał nawet pogróżki i musiał wynająć ochronę po tym, jak ogłoszono, że to on zagra Christiana, ale ostatecznie producenci zostali bez głównego aktora. Ponoć Dornana znaleźli zaledwie kilka tygodni przed startem zdjęć!

Jamie Dornan o pracy na planie "Ciemniejszej strony Greya" i scenach seksu z Dakotą Johnson

Wybór Dornana na odtwórcę roli Greya nie spotkał się z tak dużą falą krytyki, jak w przypadku poprzedniego aktora, który miał go zagrać, ale i tak Jamie musiał pogodzić się z tym, że wielu fanom książki "50 twarzy Greya" nie odpowiada wybór właśnie jego. Co Jamie Dornan mówi na ten temat? Czy czuł presję? I jak pracowało mu się na planie z Dakotą Johnson, z którą nakręcił wiele scen seksu? Zobaczcie wywiad z aktorem, który dla "Dzień dobry TVN" przeprowadziła Anna Wendzikowska.

Jamie Dornan opowiedział o pracy z Dakotą Johnson na planie Ciemniejszej strony Greya

Oraz o pracy modela, której nie znosił! A trzeba przyznać, że nieźle wypadał na zdjęciach ;-)

Żałujecie, że już nie pracuje jako model?

