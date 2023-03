Żona Jakuba Rzeźniczaka reaguje na hejt po sesji topless. Mocne słowa Pauliny Nowickiej

Piłkarz Jakub Rzeźniczak i jego narzeczona Paulina Nowicka niespodziewanie wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w Miami, a młodej parze towarzyszyli w niej najbliżsi. Wydarzenie zostało zorganizowane w całkowitej tajemnicy i wieść o nim do ostatniej chwili nie przedostała się do mediów. Teraz jednak sami państwo młodzi pochwalili się pierwszymi zdjęciami, a do sieci trafiły nawet materiały wideo z wesela. Świeżo upieczeni małżonkowie wyglądają na bardzo szczęśliwych i zakochanych. Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka poznali się na krótko przed rozstaniem piłkarza z Magdaleną Stępień. Nie jest tajemnicą, że to właśnie relacja piłkarza z ówczesną specjalistką ds. komunikacji klubu Stal Rzeszów była bezpośrednią przyczyną jego decyzji o odejściu od ciężarnej wtedy Stępień. Na Rzeźniczaka, którego historia związkowa jest bardzo burzliwa, spadł olbrzymi hejt za to, że porzucił Magdę na kilka tygodni przed porodem, a w szpitalu zjawił się już w towarzystwie nowej ukochanej. Właściwie nikt nie dawał kochliwemu piłkarzowi i jego nowej dziewczynie szans na dłuższy związek. Ale oto para zaskoczyła wszystkich niespodziewanym ślubem w pięknej plażowej scenerii. Zobacz także: Jakub Rzeźniczak pokazał zdjęcie partnerką. Burza wokół Pauliny Nowickiej! Teraz na Instagramie pojawiły się także materiały z wesela państwa Rzeźniczak. Panna młoda miała na sobie długą suknię z koronkowym gorsetem, a pan młody elegancki garnitur. Na krótkim filmiku widać Jakuba i Paulinę tańczących do klubowej muzyki. Wesele zorganizowane zostało na dachu budynku, a miasto widoczne w oddali, płonące lampiony oraz kwiaty tworzyły przepiękną scenerię. Zobacz także: Jakub Rzeźniczak pokazał opuchniętą i posiniaczoną twarz! Fani: "Wyglądasz jak...