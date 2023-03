Jakub Rzeźniczak z żoną w intymnej pozie topless. "Świetnie się bawimy"

Ostatnie miesiące w życiu Jakuba Rzeźniczaka to prawdziwy emocjonalny roller coaster. Piłkarz pod koniec lipca br. stracił syna, który przegrał z chorobą nowotworową. Kilka miesięcy później sportowiec ujawnił, że poślubił Paulinę Nowicką. Para wzięła ślub na plaży w Miami i jeszcze do niedawna przebywała w Stanach Zjednoczonych, gdzie cieszyła się miesiącem miodowym. Na święta jednak zawodnik Wisły Płock i jego żona wrócili do Polski. Małżeństwo pokazało, jak świętuje Boże Narodzenie. Internauci, którzy zobaczyli to zdjęcie, są pewni, że gwiazdor niedługo zostanie ojcem! Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka pokazali świąteczną fotografię. Fani: "Dzidziuś będzie" Jeszcze przed chwilą Jakub Rzeźniczak cieszył się miodowym miesiącem z żoną w Stanach Zjednoczonych. Wygląda na to, że nawet najbardziej złośliwe uwagi internautów nie zepsuły im zabawy. Na Boże Narodzenie świeżo upieczeni małżonkowie wrócili do Polski. Ich wspólne zdjęcie wywołało spore zamieszanie i spekulacje na temat ciąży! Zobacz także: Jakub Rzeźniczak już po rozprawie o alimenty. Zaskakujący obrót sprawy Wesołych Świąt — napisały gwiazdy. Wszystko przez dłoń Jakuba Rzeźniczaka, którą piłkarz delikatnie położył na brzuchu Pauliny Nowickiej. Według niektórych internautów to sygnał, że żona gwiazdora spodziewa się dziecka. Będzie dzidziuś? Ta rączka Dzidziuś będzie, Wesołych Świąt — czytamy w komentarzach. Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy pokazali świąteczne zdjęcie przy choince. Gwiazda zaszalała z sukienką Para jednak nie odpowiedziała na pytania. Myślicie, że niedługo Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka przekażą radosną nowinę?