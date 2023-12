Paulina Rzeźniczak opublikowała poruszające nagranie, w którym odniosła się do swojej sytuacji po wywiadzie udzielonym wspólnie z Jakubem Rzeźniczakiem w "Dzień dobry TVN". Były piłkarz zapytany o swoją córkę Inez powiedział wprost, że jej nie widuje i nie czuje z nią więzi. Na parę spadła fala krytyki, ale pojawiło się też mnóstwo słów wsparcia. Teraz Paulina Rzeźniczak zabrała głos!

Paulina Rzeźniczak znów porusza temat wywiadu w "Dzień dobry TVN"

Paulina Rzeźniczak odniosła się do głośnego i kontrowersyjnego wywiadu z Mateuszem Hładkim w "Dzień dobry TVN". Żona piłkarza nie ukrywa, że zostali zaatakowani, a ostatecznie głos zabrała też Ewelina Taraszkiewcz, mama Inez i stanęła w obronie córki. Teraz głos zabrała ponownie Paulina Rzeźniczak i podziękowała za ogromną ilość pozytywnych wiadomości i wsparcia, jakie otrzymała. Żona piłkarza dodaje wprost, że chcą własnym życiem.

Jestem po wielkim wrażeniem ogromu wiadomości, które od Was otrzymałam. Nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać. Te słowa wsparcia wiele mi dają i podnoszą na duchu. My naprawdę chcemy żyć własnym życiem i zostały już zakończone pewne tematy, także chce Wam powiedzieć, że będę silna powiedziała Paulina Rzeźniczak w relacji na Instastory.

W dalszej części nagrania Paulina Rzeźniczak przypomina, że sama teraz spodziewa się córki i chce walczyć o spokój dla niej i ich rodziny.

Spodziewamy się córeczki i dla niej, dla naszej rodziny będziemy walczyć o to, żeby było dobrze. Każdego dnia wstawać i uśmiechać się do siebie.

Instagram@ paulina_rzezniczak

Paulina Rzeźniczak we wcześniejszej relacji przyznała, że to był pierwszy wspólny wywiad pary i miała to być miła, przedświąteczna rozmowa o tym, co aktualnie dzieje się w ich życiu. Wyszło jednak zupełnie inaczej, dlatego para mówi wprost o tym, że zostali zaatakowani.

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie Instagram@paulina_rzezniczak

