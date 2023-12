Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak udzielili wywiadu w "Dzień Dobry TVN". Sportowiec wypowiedział się na temat swojej córki Inez i nie ukrywa, że nie będzie dążył do tego, by jego druga córka, która pojawi się na świecie już niebawem, utrzymywała kontakty ze swoją starszą siostrą Inez. To wyznanie padło w wywiadzie podczas emisji śniadaniówki.

Jakub Rzeźniczak w głośnym wywiadzie z Żurnalistą, wyznał, że pierwszy raz zobaczył swoją córkę Inez po 1,5 roku od jej narodzin. Obwiniał ówczesną partnerkę, że nie powiedziała mu, że przestała stosować antykoncepcję, przez całą sytuację nie był wstanie przekonać się do dziecka. Próbował zbudować z Inez relację, jednak nie udało się. W rozmowie w "Dzień Dobry TVN" przyznał, że do tej pory nic się nie zmieniło i wciąż nie utrzymuje kontaktu z córką:

Nie mam to jest moja decyzja. Nie chcę do tego wracać, powiedziałem już wszystko. Nie czuję więzi po tym wszystkim jak to się wydarzyło, jak to się stało. Chcę być szczery, nie chcę mydlić oczu. Były próby zbudowania tej więzi i te próby się nie udały i też myślę, że też takie próbowanie co chwilę tez jest złe dla Inez a tak jest jasna sytuacja.

- powiedział w rozmowie z Mateuszem Hładkim.