Zofia Zborowska pokazała nagranie z córką. To, co zrobił jej pies wzruszyło wszystkich! 

Aleksandra i Michał Żebrowski niedawno zostali rodzicami po raz trzeci. Radosną nowiną podzielili się dopiero kilka dni po narodzinach małego Feliksa. Piękna mama wraz z maleństwem wróciła już do domu i pokazała przepiękne, nieidealne zdjęcie, nieco tydzień po porodzie. Tak właśnie wyglądała zaraz po powrocie do domu ze szpitala. Internauci są zachwyceni i chcieliby oglądać więcej takich ujęć ukazujących prawdziwe życie. Zobacz także: Aleksandra i Michał Żebrowscy pokazali zdjęcia z synem! Para wybrała piękne imię dla chłopca Nieidealna Aleksandra Żebrowska po porodzie zachwyciła internautów Aleksandra Żebrowska podzieliła się z internautami tym, jak została powitana w domu po powrocie ze szpitala. Nieco ponad tydzień temu na świat przyszedł jej trzeci synek, który otrzymał przepiękne tradycyjne imię Feliks. Po powrocie do domu na Aleksandrę czekał, jak to sama określiła, "powitalny rosół". Przepiękna małżonka Michała Żebrowskiego pokazała zwyczajne zdjęcie bez makijażu i w luźnej stylizacji. Nie ukryła niedoskonałej ciążowej sylwetki, co natychmiastowo zostało docenione przez internautów: - Zajebiste zdjęcie. Najprawdziwsze jakie widzialam na IG. Trzeba mieć mega klase żeby sie nim podzielić. 💪👌 uwielbiam ludzi takich jak Pani💪😍 - Piękna , naturalna, po porodzie kobieta :) Po prostu sama prawda - I to się nazywa polska rodzina. Zdjęcia normalne, szczere, nie sztucznie wyretuszowane, bez tony tapety, i tego jak zaraz po porodzie wygląda się zaje.. ❤️ Dużo zdrówka dla Pani i maluszka. - Uwielbiam Panią, Państwa podglądać ❤️ Bez zbędnych konwenansów, bez nadęcia. CZYSTA naturalność. Zgadzacie się z tymi opiniami? Też macie już przesyt idealnych zdjęć, które masowo publikowane są na Instagramie? Zobacz...