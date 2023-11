2 z 6

Andrzej Wrona podarował parze... karton chipsów popularnej marki! :) Biorąc pod uwagę to, jak Ania zafiksowana jest na zdrowe żywienie, taki prezent to naprawdę śmiały pomysł. Jesteśmy jednak pewni, że wywołał on sporo uśmiechu na twarzy jubilatów ;)

Zobacz: Tak Robert Lewandowski świętuje swoje 30. urodziny! P.S. Czy ten torcik przypadkiem nie jest z... glutenem? :)