To wielka strata dla polskiej kinematografii. 3 grudnia zmarła słynna reżyserka, animatorka i operatorka filmowa Zofia Ołdak. Miała na swoim koncie wiele produkcji dla dzieci oraz młodzieży, a także filmy animowane.

Zofia Ołdak nie żyje

Zofia Ołdak urodziła się 14 maja 1930 roku w Łodzi. Była jedną z najważniejszych postaci polskiej animacji, reżyserką, animatorką, operatorką filmową oraz scenarzystką. Przez dekady swojej kariery współtworzyła polską kulturę audiowizualną, szczególnie w zakresie filmów dla dzieci i młodzieży. Jej twórczość stanowiła istotny element dzieciństwa wielu pokoleń Polaków.

Ołdak przez wiele lat była członkinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich, aktywnie działając na rzecz środowiska twórczego. Jej działalność nie ograniczała się wyłącznie do reżyserii, angażowała się także w pisanie scenariuszy, realizację zdjęć oraz scenografię. Zofia Ołdak zmarła 3 grudnia 2025 roku w wieku 95 lat. Wiadomość o jej śmierci została opublikowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich na ich profilu na Facebooku.

Filmowe środowisko żegna Zofię Ołdak

Informacja o śmierci Zofii Ołdak wstrząsnęła środowiskiem kinematografii. W pożegnaniu podkreślono jej wkład w rozwój filmu animowanego i dokumentalnego, wieloletnią obecność w środowisku twórczym oraz wpływ, jaki miała na kolejne pokolenia filmowców. Artystka pozostawiła po sobie ogromny dorobek, który na trwałe zapisał się w historii polskiej animacji. Jej filmy nie tylko bawiły, ale także edukowały i skłaniały do refleksji. Polska kinematografia żegna jedną z najważniejszych postaci swojej historii.

Żegnamy Zofię Ołdak. Reżyserkę filmów animowanych, autorkę zdjęć filmowych i scenarzystkę. Zrealizowała blisko czterdzieści filmów krótkometrażowych: animacji i dokumentów. Była aktywną członkinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich i laureatką Nagrody SFP w 2015 roku. Zofia Ołdak została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zmarła w wieku 95 lat. - czytamy na facebookowym profilu Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Kiedy pogrzeb Zofii Ołdak?

Jak informuje Film Polski, uroczysta ceremonia ostatniego pożegnania Zofii Ołdak odbędzie się w najbliższy piątek, 12 grudnia.

Pogrzeb reżyserki rozpocznie się 12 grudnia o godzinie 10.00 przy bramie głównej Cmentarza Wojskowego na Powązkach. - informuje Film Polski.

Dorobek artystyczny Zofii Ołdak

Artystka zrealizowała około 40 filmów krótkometrażowych, w tym animacje, dokumenty oraz filmy fabularne dla dzieci i dorosłych. Tworzyła zarówno produkcje edukacyjne, jak i te o charakterze społecznym czy humorystycznym. Wiele z jej filmów wykorzystywało technikę łączenia animacji z żywym planem, podejście to wymagało wyjątkowej precyzji i było innowacyjne w czasach, w których pracowała. Zofia Ołdak pozostawiła po sobie także jeden pełnometrażowy film animowany zatytułowany "Halo, jestem tutaj!", który miał swoją premierę w 1991 roku. Jej dorobek filmowy był wielokrotnie prezentowany i nagradzany na festiwalach krajowych i międzynarodowych.

Wśród jej najpopularniejszych dzieł znajdują się dwie animowane serie, które zapisały się w historii polskiej telewizji i były uwielbiane przez najmłodszych widzów. Seria "Piesek w kratkę", emitowana w latach 1968–1971, była niezwykle popularna i do dziś wspominana z sentymentem. Drugą z kultowych produkcji była adaptacja "Plastusiowego pamiętnika", nad którą Zofia Ołdak pracowała na początku lat 80. Oba seriale były wielokrotnie powtarzane w telewizji, trafiając do kolejnych pokoleń dzieci.

Ołdak stworzyła także wiele innych znanych tytułów, takich jak "Pchła Szachrajka", "Tato, nie bój się dentysty", "Czerwone stop! Zielone jedź!", "Uwaga! Pociąg!", "Nie wolno", "O grzebieniu, który nie chciał myć zębów", "Co się zdarzyło w szatni?", czy dokument "Piosenka o porcelanie".

Nagrody i odznaczenia Zofii Ołdak

Zofia Ołdak została uhonorowana licznymi nagrodami i odznaczeniami, które potwierdzają jej wkład w rozwój polskiej kultury i kinematografii. Już w 1960 roku zdobyła III Nagrodę na Festiwalu Etiud PWSFTviT w Warszawie za etiudę "Rebus".

Otrzymała również:

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży,

Odznakę Honorową ZAiKS-u,

Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",

Złoty Krzyż Zasługi,

Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich w 2015 roku,

Platynowe Koziołki za całokształt twórczości przyznane na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza "Ale Kino!" w Poznaniu.

