W piątkowy poranek Ewa Kasprzyk poinformowała w mediach społecznościowych o śmierci swojej wieloletniej przyjaciółki i współpracowniczki – Beaty Redo-Dobber. Aktorka zamieściła emocjonalny nekrolog, w którym wyraziła głęboki żal i smutek po odejściu bliskiej osoby.

Ewa Kasprzyk żegna przyjaciółkę

W pełnym emocji wpisie Ewa Kasprzyk wyraziła ogromny żal po stracie bliskiej osoby.

Z ogromnym smutkiem zamieszczam ten nekrolog. Dla wszystkich, którzy ją znali i kochali, to ogromna strata i ból. Beatko, zawsze będziesz w moim sercu

Wspomniała, że Beata Redo-Dobber pomagała jej przy ostatnim spektaklu oraz że była osobą całkowicie oddaną sztuce: teatrowi, operze, baletowi, kostiumom i choreografii.

Oddana sprawie, zaangażowana na 100 %. Teatr, opera, balet, kostiumy, choreografia, to była strawa dla Twojej duszy. Dziękuję Ci za pomoc przy moim ostatnim spektaklu! Serce mi pęka

Beata Redo-Dobber – wybitna reżyserka i artystka

Beata Redo-Dobber była cenioną postacią polskiej sceny operowej. Przez 20 lat związana była z warszawskim Teatrem Wielkim, gdzie tworzyła liczne gale operowe, koncerty i wznowienia spektakli. Była reżyserką, choreografką, scenografką, aktorką i autorką kostiumów. Jej prace były podziwiane i nagradzane w całej Europie. Oprócz działalności artystycznej, Redo-Dobber pełniła funkcję wykładowczyni w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie cieszyła się ogromnym szacunkiem studentów i współpracowników.

Ewa Kasprzyk i Beata Redo-Dobber wielokrotnie współpracowały przy projektach teatralnych. Artystki łączyła nie tylko więź zawodowa, ale przede wszystkim głęboka przyjaźń. Kasprzyk wielokrotnie podkreślała, jak duże znaczenie miała dla niej obecność Beaty w życiu zawodowym i prywatnym.

Śmierć Beaty Redo-Dobber poruszyła również środowisko artystyczne. Wydział Sztuk Scenicznych Akademii Muzycznej w Łodzi pożegnał ją słowami:

Odeszła osoba niezwykła, autorytet i przyjaciel. Beata Redo-Dobber należała do najważniejszych reżyserów operowych w Polsce, a jej oddanie sztuce i studentom było absolutne

Współpracownicy z Teatru Wielkiego w Warszawie również podkreślali jej wyjątkowy talent i wkład w rozwój polskiej sceny operowej.

