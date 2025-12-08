Reżyser teatralny Piotr Cieplak zmarł w wieku 65 lat. Przez wiele lat był cenionym wykładowcą Akademii Teatralnej, gdzie pełnił także funkcję profesora. O jego śmierci poinformowała uczelnia, która we wzruszającym komunikacie podkreśliła, że był on ważną częścią społeczności akademickiej. W pracy ze studentami łączył uważność, poczucie humoru i ogromną życzliwość.

Nie żyje reżyser Piotr Cieplak

Akademia Teatralna opublikowała oficjalny komunikat, w którym przekazała wiadomość o śmierci Piotra Cieplaka. Reżyser od lat był związany z placówką. Przy okazji kondolencji podziękowano za wszystko, co twórca wniósł do uczelni.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. Piotra Cieplaka - cenionego reżysera, pedagoga i wieloletniego wykładowcy Akademii Teatralnej. Był ważną częścią naszej społeczności. W pracy ze studentkami i studentami łączył uważność, poczucie humoru i ogromną życzliwość. Dziękujemy za wszystko, co wniósł do naszej uczelni czytamy w oświadczeniu.

Informacja o śmierci reżysera wywołała poruszenie w świecie artystycznym. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele emocjonalnych wpisów pożegnalnych. Wśród osób, które publicznie wyraziły swój smutek i szacunek dla zmarłego, znaleźli się m.in. Cezary Żak, Paulina Holtz, Rafał Zawierucha i Jacek Kopczyński.

Cezary Żak i Rafał Zawierucha żegnają Piotra Cieplaka

Po opublikowaniu informacji o śmierci Piotra Cieplaka głos zabrał Cezary Żak. Aktor znany z takich seriali jak „Ranczo” oraz „Miodowe lata” podkreślił, że reżyser miał ogromny wpływ na to, jak sam zaczął postrzegać teatr oraz aktorstwo.

Odszedł dzisiaj Piotr Cieplak. Wspaniały reżyser i człowiek. Spotkałem się z Piotrem w pracy dwukrotnie i za każdym razem były to spotkania, które otwierały nowe drzwi w myśleniu o moim zawodzie. (...) Piotr był poetą Teatru niezwykle wrażliwym na wszystko, co nas otacza napisał w mediach społecznościowych Żak.

Także Paulina Holtz w poruszającym poście wspomniała zmarłego reżysera, który był nie tylko niezwykłym artystą, ale i inspirującym człowiekiem. To kolejna smutna wiadomość, która dotarła do nas w ostatnim czasie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nie żyje Jacek Gulczyński.

Odeszła jedna z najpiękniejszych dusz, jakie miałam okazję spotkać na swojej teatralnej (ale i życiowej) drodze. Piotr Cieplak. Cudowny człowiek, wielki artysta, wrażliwy dendrolog, zapamiętały cyklista. Reżyser. Człowiek Teatru. Kochający życie, scenę, aktorów, ludzi. Nie ma właściwych słów pożegnania… wielka wyrwa w sercu przekazała.

Rafał Zawierucha również oddał hołd reżyserowi. Do jednych z najgłośniejszych sztuk reżyserowanych przez Cieplaka było „Czekając na Godota”, wystawiane w Teatrze Narodowym.

Modlitwą i sercem z jego najbliższymi, i modlitwą otaczam jego samego. Będzie nam szykował miejsce i bawił wszystkich świętych sztukami, których nawet nie śniło nam się widzieć napisał aktor.

Jacek Kopczyński również złożył krótki komentarz pod jednym z pożegnalnych wpisów. Piotr Cieplak był związany z wieloma ważnymi instytucjami teatralnymi w Polsce. Przez lata współpracował m.in. z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatrem Współczesnym we Wrocławiu oraz Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Jego dorobek reżyserski i wkład w rozwój polskiego teatru pozostaną niezapomniane.

