Na początku stycznia Andziaks i Luka zostali rodzicami po raz drugi. Powitali na świecie swojego synka, którego imię aż do wczoraj pozostawało tajemnicą. Trochonowiczowie w końcu zdradzili, jakie imię wybrali dla chłopca, jednak fani zwrócili uwagę na coś jeszcze.

Andziaks i Luka ujawniają imię synka

W niedzielę, 15 lutego 2026 roku, Andziaks i Luka, uwielbiani przez rzesze widzów youtuberzy, zdecydowali się odsłonić tajemnicę, która od ponad pięciu tygodni spędzała sen z powiek ich fanom. Po narodzinach drugiego dziecka, dokładnie 7 stycznia 2026 roku, para konsekwentnie milczała na temat wybranego imienia dla synka, mimo że regularnie publikowała nowe zdjęcia i nagrania z noworodkiem. Dopiero teraz w najnowszym filmie na kanale Andziaks ujawnili, jakie imię otrzymał ich syn.W filmie zatytułowanym "Poznajcie naszego synka" Andziaks i Luka oficjalnie ogłosili:

Chcieliśmy Wam oficjalnie przedstawić naszego synka. Mam już pięć tygodni i mam na imię Franco!

Andziaks i Franco. Fani zwracają uwagę na jeden szczegół

Społeczność Andziaks nie kazała na siebie długo czekać. Fani komentowali pod filmem i w mediach społecznościowych, że kliknęli w materiał "z prędkością światła" i są pod wielkim wrażeniem wyboru imienia przez influencerów. Fani zastanawiali się nad imieniem m. in. Max, Louis a nawet Tiago (o czym wspominał sam Luka). Ostatecznie okazało się, że imię jakie Andziaks i jej mąż wybrali na dziecka nie zostało wcześniej odkryte przez ich fanów.

Po publikacji wyjątkowego filmu oraz zdjęcia Andziaks z Franco, fani zwrócili uwagę na podobieństwo chłopca do mamy:

Synuś mamusi. Bardzo podobny do Ciebie Kochana napisała mama Luki.

Pani Edytko! Trzeba przyznać, że tak Franco to mała kopia mamusi. A pani syn @lucky_luka_official ma swoją kopię córeczkę. Piękna rodzina. Cudowna babcia! odpowiedziała jej internautka.

Inni podzielili tę opinię:

Synek totalnie wygląda jak Andzia

Jej, on wygląda jak Angelika, cała mama

Andzias ale synek do Ciebie podobny. Piękny chłopczyk. Niech się zdrowo chowa czytamy w komentarzach.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia