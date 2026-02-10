Andziaks pokazała rozczulające nagranie z synkiem. To najsłodsze, co dziś zobaczycie
Ponad miesiąc temu Andziaks i Luka po raz drugi zostali rodzicami. Do sieci od razu trafiły urocze zdjęcia z synkiem pary. Teraz z kolei Andziaks wrzuciła na Instagram wzruszające nagranie i wpis. Influencerka nie ukrywa emocji: "Przed Tobą piękne życie dziecinko".
Andziaks pochwaliła się swoim szczęściem. Jedna z najpopularniejszych polskich influencerek opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowy filmik. Tak Andziaks uwieczniła moment, kiedy mąż odbierał ją i jej synka ze szpitala. Widok ojca niosącego chłopca wzruszył internautów.
Andziaks pokazała nowe nagranie ze szpitala
Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, już od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Łukaszem Trochonowiczem, znanym w sieci jako Luka. Para kilka lat temu powitała na świecie swoją córeczkę Charlotte, a pod koniec czerwca 2025 roku okazało się, że Andziaks i Luka po raz drugi zostaną rodzicami. Influencerka chętnie pokazywała, jak szykuje się do narodzin dziecka, a podczas hucznego "gender reveal" dowiedziała się, że będzie mieć syna. Dokładnie 7 stycznia Luka podzielił się radosną nowiną i ogłosił, że Andziaks urodziła. Fani zasypali parę gratulacjami i dopytywali o imię chłopca. Niestety, Andziaks i Luka do tej pory zdradzili, jakie imię wybrali dla maleństwa.
Internauci muszą uzbroić się w cierpliwość ws. imienia syna Andziaks, ale teraz influncerka podgrzała emocje publikując urocze nagranie z mężem i synkiem.
Ten widok zostanie mi w pamięci na zawsze… Jestem spełniona bo wiem, że wybrałam na życie mężczyznę, który jest najwspanialszym Tatą na świecie, właśnie takim Tatą o którym marzyłam od najmłodszych lat, czułym, zabawnym, troskliwym, będącym dla dziecka najlepszym przyjacielem. To jest najlepszy start jaki tylko możemy dziecku podarować. Przed Tobą piękne życie dziecinko.
Fani zachwyceni nagraniem Andziaks
Pod nagraniem, na którym Luka niesie w foteliku synka, od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Ten widok poruszył internautów.
Przyznam się szczerze, że aż się wzruszyłam
Cudowny widok! To najważniejszy moment w życiu, a mieć u boku tak wspierającego mężczyznę to prawdziwe szczęście
Wzruszyłam się naprawdę nie mogę przestać płakać
W komentarzach nie brakuje również pytań o imię synka, ale Andziaks do tej pory nie zareagowała.
Zobaczcie nagranie, które poruszyło internautów!
Zobacz także:
- Andziaks podzieliła się tym miesiąc po porodzie. Nie wytrzymała ze szczęścia
- Luka pokazał synka. Przypadkiem zdradził jego imię? W sieci zawrzało
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.