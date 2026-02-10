Andziaks pochwaliła się swoim szczęściem. Jedna z najpopularniejszych polskich influencerek opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowy filmik. Tak Andziaks uwieczniła moment, kiedy mąż odbierał ją i jej synka ze szpitala. Widok ojca niosącego chłopca wzruszył internautów.

Andziaks pokazała nowe nagranie ze szpitala

Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, już od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Łukaszem Trochonowiczem, znanym w sieci jako Luka. Para kilka lat temu powitała na świecie swoją córeczkę Charlotte, a pod koniec czerwca 2025 roku okazało się, że Andziaks i Luka po raz drugi zostaną rodzicami. Influencerka chętnie pokazywała, jak szykuje się do narodzin dziecka, a podczas hucznego "gender reveal" dowiedziała się, że będzie mieć syna. Dokładnie 7 stycznia Luka podzielił się radosną nowiną i ogłosił, że Andziaks urodziła. Fani zasypali parę gratulacjami i dopytywali o imię chłopca. Niestety, Andziaks i Luka do tej pory zdradzili, jakie imię wybrali dla maleństwa.

Internauci muszą uzbroić się w cierpliwość ws. imienia syna Andziaks, ale teraz influncerka podgrzała emocje publikując urocze nagranie z mężem i synkiem.

Ten widok zostanie mi w pamięci na zawsze… Jestem spełniona bo wiem, że wybrałam na życie mężczyznę, który jest najwspanialszym Tatą na świecie, właśnie takim Tatą o którym marzyłam od najmłodszych lat, czułym, zabawnym, troskliwym, będącym dla dziecka najlepszym przyjacielem. To jest najlepszy start jaki tylko możemy dziecku podarować. Przed Tobą piękne życie dziecinko. napisała na Instagramie.

Fani zachwyceni nagraniem Andziaks

Pod nagraniem, na którym Luka niesie w foteliku synka, od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Ten widok poruszył internautów.

Przyznam się szczerze, że aż się wzruszyłam

Cudowny widok! To najważniejszy moment w życiu, a mieć u boku tak wspierającego mężczyznę to prawdziwe szczęście

Wzruszyłam się naprawdę nie mogę przestać płakać piszą fani.

W komentarzach nie brakuje również pytań o imię synka, ale Andziaks do tej pory nie zareagowała.

Zobaczcie nagranie, które poruszyło internautów!

