Andziaks i Luka zostali rodzicami dokładnie 7 stycznia 2026 roku. Od tamtej pory regularnie dzielili się w sieci nowymi kadrami ze swoją drugą pociechą, jednak najbardziej nurtującą fanów informację trzymali w tajemnicy przez ponad pięć tygodni - chodzi oczywiście o imię, jakie wybrali dla swojego synka. Teraz w końcu wszystko stało się jasne!

Andziaks i Luka ujawniają imię synka

W niedzielę wieczorem na kanale Youtube Andziaks pojawił się film zatytułowany "Poznajcie naszego synka". To właśnie w najnowszym vlogu popularnej youtuberki dowiadujemy się, jak ma na imię jej synek!

Chcieliśmy Wam oficjalnie przedstawić naszego synka. Mam już pięć tygodni i mam na imię Franco! - przekazali Andziaks i Luka na nowym wideo

Jak widać, Andziaks i Luka po raz kolejny udowodnili, że gustują w oryginalnych, zagranicznych imionach - przypomnijmy, że ich pierwsza córeczka otrzymała imię Charlotte. Teraz w ich rodzinie jest również mały Franco!

Reakcja fanów na nowy film Andziaks

Na reakcję fanów Andziaks i Luki nie trzeba było długo czekać. Internauci pisali wprost, że kliknęli w nowy film youtuberki z "prędkością światła" i są zachwyceni imieniem, jakie wybrali dla swojego synka Andziaks i Luka.

No Franco się nie spodziewałam, ale chyba pasuje Charlie i Franco Trochonowicz

Piękne imię. Zresztą jakiekolwiek by nie było, to zawsze najpiękniejsze są te wypowiadane z miłością.

Cudowne imię - piszą internauci

