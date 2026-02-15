Nowy film Andziaks wywołał poruszenie. Nie chodzi tylko o imię synka. Fani zwrócili uwagę na tę jedną rzecz
Andziaks opublikowała nowy film na swoim kanale Youtube zatytułowany „Poznajcie naszego synka”. To właśnie w tym vlogu popularna youtuberka zdradziła, jakie imię nosi jej syn, jednak uwagę fanów w nowym filmie influencerki przykuła jeszcze jedna kwestia. Natychmiast zaroiło się od komentarzy.
Fani Andziaks i Luki od pięciu tygodni czekali na informację dotyczącą tego, jakie imię para wybrała dla swojej drugiej pociechy. Popularna para youtuberów w niedzielny wieczór w końcu zdradziła, jak nazywa się ich syn, ale fani zwracają uwagę na jeszcze jedną rzecz.
Andziaks i Luka zdradzili, jak ma na imię ich synek
Wszystko jest już jasne! Po tygodniach spekulacji i plotek w końcu dowiedzieliśmy się, jak ma na imię syn Andziaks i Luki. Wielu fanów było przekonanych, że wybór padnie na Maksa, Liama, Nicolasa, czy Tiago, a tymczasem uwielbiani influencerzy zaskoczyli wszystkich i zdecydowali, że ich synek otrzyma imię Franco.
Chcieliśmy Wam oficjalnie przedstawić naszego synka. Mam już pięć tygodni i mam na imię Franco
Andziaks i Luka zdradzili także swoim fanom, dlaczego tak długo zwlekali z ujawnieniem imienia swojej pociechy.
Wiem, że wszyscy bardzo czekali, dużo osób nie mogło się już doczekać, jak się nazywa nasz synek, a my tak chcieliśmy pobyć sobie z nim, oswoić się z tym imieniem i dopiero właśnie Wam go przedstawić.
Nowy film Andziaks - fani zwracają uwagę na jedną rzecz
Oczywiście wiele komentarzy pod nowym filmem Andziaks to reakcja widzów na ogłoszenie imienia malucha, jednak mnóstwo internautów zwróciło również uwagę na inną rzecz. Chodzi o samą youtuberkę! Fani zgodnie przyznają, że Andziaks po porodzie wygląda kwitnąco i aż nie dowierzają, że zaledwie 5 tygodni temu urodziła synka.
Andziu, na wstępie chciałam powiedzieć, że wyglądasz obłędnie! Cieszcie się tym czasem, Malutki jest przeuroczy. Wszystkiego dobrego dla Was
Angeliko, 5 tygodni po porodzie, a Ty kwitniesz... Pięknie wyglądasz Mamusiu!
Andzia, wyglądasz cudownie! Synuś przecudowny, jesteście cudowną rodzinką
A Wy, widzieliście już najnowszy film Andziaks?
