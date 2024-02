Liroy, czyli Piotr Krzysztof Liroy-Marzec to znany raper. Założył wytwórnię muzyczną Def Noizz Records. 52-letni muzyk zdobył największą popularność w latach 90. W 2015 roku został posłem z ramienia partii Kukiz’15. Raper w życiu zawodowym znalazł także miejsce na swój biznes. Założył firmę "LiRoyal", czyli Sklep konopny, w którym sprzedawane są: CBD, CBG, olejki i susze.

Liroy w 2022 roku rozstał się z żoną Joanną Krochamlską. Małżeństwo było ze sobą 10 lat i doczekało się trójki dzieci: Michelle, Piotra i Dextera. Rozstanie obiło się w mediach szerokim echem. Wojna między partnerami ujrzała światło dzienne. Krochmalska udzieliła wywiadu "Wysokim obcasom" i poinformowała, że były mąż nie płaci jej alimentów i zostawił ją bez środków do życia. Raper nie zostawił jednak tego bez komentarza i wydał oświadczenie ukazujące jego punkt widzenia. Na ten sam temat wyjawił również szczegóły u Krzysztofa Stanowskiego.

Jestem w stanie oddać wszystko, żeby oddali mi dzieci. Ale nie dostanę ich, bo to jest tak popi***zony system

W dalszej części rozmowy powiedział także, że jest bezsilny i że sędziego nie interesuje, że jego "dzieci są terroryzowane".

20 czerwca 2020 roku Liroy opublikował na swoim Facebooku wymowny post. Dotyczył on jednego z synów. Okazało się, że nie chodziło o Piotra, ani Dextera.

W rozmowie w "Hejt Parku", ze Stanowskim, również poruszył temat związny z tym samym synem. Wyjawił, że oprócz trójki biologicznych dzieci ma jeszcze jednego syna. Okazało się, że mężczyzna ma przybrane dziecko z poprzedniego związku.

Mam syna, który niedawno skończył 40 lat i jest szczęśliwym człowiekiem. Parę razy się rozpłakałem, jak mi dziękował za to, że go wychowałem. Nie jest moim biologicznym synem, ale to mój syn

- powiedział polityk.