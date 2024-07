Postacie z zachodniego świata mody przyjaźnią się z wielkimi projektantami. Na ostatniej imprezie Giorgio Armaniego "One Night Only in New York" nie mogło zabraknąć znanych modelek jak Crystal Renn, kochających modę aktorek takich jak Hilary Swank czy Naomi Watts, bloggerek czy byłej redaktor naczelnej francuskiego Vogue`a - Carine Roitfeld.

Wszystkie panie pojawiły się w wielkim stylu. Królowała czerń i granat. A w krojach... Spódnice maksi! Były w nich Crystal Renn, Naomi Watts i Olivia Palermo. Z kolei Coco Rocha i Renee Zellweger postawiły na bardziej męski look. Która stylizacja najbardziej się wam podoba?

