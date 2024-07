Dzieci słynnych zagranicznych gwiazd idą w ich ślady! Wystarczy wspomnieć m.in. o Dakocie Johnson, która jest córką Melanie Griffith i Dona Johnsona. O Dakocie wciąż jest głośno, zwłaszcza, że film "Ciemniejsza strona Greya" jest wielkim hitem!

Wielką karierę robi również Jaden Smith - syn Willa Smitha. Choć ma dopiero 18 lat, ma już na koncie kilka świetnych ról (m.in. W pogoni za szczęściem) oraz kilka prestiżowych nagród!

Z kolei Rumer Willis - córka Demi Moore oraz Bruce’a Willisa - ciężko pracuje na własne nazwisko i świetnie się jej to udaje. 28-letnia gwiazda ma na koncie ponad 25 ról filmowych i serialowych. O niej będzie głośno!

Wielką karierę robi również nieziemsko przystojny Scott Eastwood, syn legendarnego Clinta Eastwooda. 30-letni aktor również zagrał w ponad 25 filmach i serialach. Scott ma setki tysięcy fanów na całym świecie, którzy cenią nie tylko jego talent aktorski, ale i to, jak świetnie wygląda.

