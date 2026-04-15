Rozstanie Marcina Prokopa i Marii Prażuch‑Prokop sprawiło, że znów głośno zrobiło się o ich najbardziej dyskretnych decyzjach z życia prywatnego. Para przekazała w mediach społecznościowych wspólne oświadczenie, w którym zaznaczyła, że choć ich małżeństwo już się zakończyło, nadal pozostają sobie bliscy jako przyjaciele i rodzice córki Zofii.

Przez ponad 20 lat tworzyli związek, który konsekwentnie trzymał się z dala od medialnego zgiełku. Marcin Prokop i Maria Prażuch‑Prokop rzadko pojawiali się na branżowych wydarzeniach, unikali pozowania na ściankach i nie budowali rozpoznawalności na prywatnych wyznaniach. Tym mocniej wybrzmiała wiadomość o rozstaniu, bo przyszła nie w formie plotki, a uporządkowanego komunikatu. We wtorek, 14 kwietnia Marcin Prokop potwierdził rozstanie z żoną.

W opublikowanym oświadczeniu para podkreśliła, że mimo zmiany statusu nadal mają do siebie szacunek, wspierają się i pozostają w jednej drużynie jako rodzice. Prowadzący „Dzień dobry TVN” przekazał, że oboje rozstali się w dobrych relacjach. Choć wieści o rozpadzie małżeństwa wywołały zatrzęsienie w mediach, nie ma mowy o publicznym praniu brudów.

Ślub Marcina i Marii Prokopów w Portugalii

Gdy temat rozstania trafił na nagłówki, wiele osób dopiero teraz przypomniało sobie, że ślub tej pary w ogóle nie odbył się w Polsce. Marcin Prokop i Maria Prażuch‑Prokop powiedzieli sobie „tak” w 2011 r. w Lizbonie. Wybrali kameralną formułę i rodzinne grono, bez kamer i bez opowieści o ceremonii w mediach.

Tak, to prawda. Ożeniłem się podczas wakacji w Portugalii. Z dala od mediów, tylko z najbliższą rodziną. Więcej szczegółów nie planuję ujawniać. mówił prezenter w rozmowie z „Super Expressem”.

Wcześniej, w 2006 r., na świat przyszła ich córka Zofia, a formalny ślub pojawił się dopiero kilka lat później. To kolejny element ich stylu: bez pośpiechu, bez presji oczekiwań z zewnątrz, z naciskiem na prywatność. Nie ujawniono m.in. tego, kto był świadkiem na ich ślubie, a para nie wchodziła w szczegóły organizacji czy przebiegu uroczystości.

Warto też pamiętać, że ich historia zaczęła się dość zwyczajnie. Poznali się na imprezie u wspólnych znajomych. Z czasem pojawiała się informacja, że różnią się charakterami, ale właśnie tę różnicę Prokop miał wskazywać jako coś, co ich do siebie przyciąga.

Moja połówka jest moja właśnie dlatego, że jest inna niż reszta połówek wspominał na łamach „Faktu”.

