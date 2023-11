2 z 8

Okazuje się, że ulubione buty Meghan Markle to czarne loafersy. Ten model wybierała do codziennych stylizacji zanim została księżną. Idealnie pasują one do jeansów, białej koszuli, lekkiej sukienki i oczywiście płaszcza w beżowym lub szarym kolorze. Mokasyny Meghan to projekt marki Birdies, a ulubiony model księżnej kosztuje 600 zł.