Za nami wielki finał 10. edycji "Tańca z gwiazdami". W jubileuszowym sezonie show Polsatu wygrał kucharz Damian Kordas w parze z Janją Lesar. Pokonali faworyzowaną aktorkę Barbarę Kurdej-Szatan w parze z Jackiem Jeschke. Damian i Janja zdobyli Kryształową Kulę oraz czaki na 100 tys. zł dla gwiazdy i 50 tys. dla tancerki. Przy okazji finału poznaliśmy oficjalnie pierwszą uczestniczkę 11. edycji programu

Pierwsza uczestniczka 11 edycji "Tańca z gwiazdami"

Ostatnim występem, przed samym zakończeniem głosowania w finale był wspólny walc wszystkich par, które odpadły wcześniej z tej edycji. Tańczącym towarzyszyła wokalnie, stojąc na podium w pięknej, czerwonej sukni Anna Karwan. Jak zdradził po wystepie Krzysztof Ibisz, to właśnie ją zobaczymy w kolejnej, 11. edycji "Tańca z gwiazdami", którą Polsat wyemituje wiosną 2020 roku.

Anna Karwan to urodzona w 1986 roku wokalistka, która zasłynęła szczególnie udziałem w siódmej edycji "The Voice of Poland". Jej głos można usłyszeć na ścieżkach dźwiękowych takich filmów jak „Świadek koronny”, „Listy do M.”, „Pitbull. Nowe porządki”, „Planeta singli”, czy ostatnio w "Ukrytej grze". Anna była gwiazdą tegorocznej edycji Flesz Fashion Night.

Anna wystąpiła w niezwykle efektownej sukni:

Kogo jeszcze zobaczymy w nowej, 11. edycji "Tańca z gwiazdami"? Na razie niewiele wiadomo. Katerina Kowalczuk, gwiazda popularnego w Polsce ukraińskiego serialu "Zniewolona" pytała ostatnio swoich polskich fanów, w którym z tanecznych show powinna wystąpić - w "Tańcu z gwiazdami" czy "Dance, Dance, Dance". Więc może ją...

